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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
En las imágenes, compartidas por el Comando Central de Estados Unidos, se observa el momento exacto del ataque desde diferentes ángulos.

Este viernes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) compartió un video en el que se observa la destrucción de una fortaleza iraní en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen.

En las imágenes, desde el aire, se observa el momento exacto del ataque desde diferentes ángulos.

“Las fuerzas estadounidenses siguen eliminando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder militar más allá de sus fronteras”, indicaron.

Horas antes del ataque, el CENTCOM informó que sus fuerzas han atacado más de 10.000 objetivos desde el inicio de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán.

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A través de un video compartido en su cuenta de X, la entidad evidenció algunos ataques que han realizado desde el 28 de febrero.

“Las fuerzas estadounidenses siguen eliminando las amenazas que plantea el régimen iraní, habiendo atacado más de 10.000 objetivos desde el inicio de la Operación Furia Épica”, indicaron.

Este jueves, Israel confirmó el abatimiento del almirante Alireza Tangsiri durante un ataque aéreo del Ejército. El hombre era señalado como el responsable directo del cierre del estrecho de Ormuz.

"Tangsiri comandó la CGRI durante ocho años, tiempo durante el cual la CGRI hostigó a miles de marineros mercantes inocentes, atacó cientos de buques con drones y misiles, y asesinó a innumerables civiles inocentes", precisó el Comando Central en un comunicado difundido por la plataforma de redes sociales X.

Según el Ejército de Estados Unidos, Tangsiri fue designado terrorista global por el Departamento del Tesoro en junio de 2019, y se le impusieron sanciones secundarias adicionales en 2024 relacionadas con el desarrollo de drones.

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En el comunicado, el almirante norteamericano Cooper advirtió que todos los iraníes que sirven en la Marina de los Guardianes de la Revolución deberían "abandonar sus puestos y regresar a sus hogares a fin de evitar cualquier riesgo adicional de heridas o muertes innecesarias".

Desde el inicio de la Operación Furia Épica, el pasado 28 de febrero, el 92% de los grandes buques de la Armada iraní han sido destruidos, según el Comando Central.

"Como resultado, la CGRI ha perdido por completo su capacidad de proyectar poder en Oriente Medio y en todo el mundo. Ahora, con la pérdida de su líder de larga trayectoria, la CGRI se encuentra en un declive irreversible", concluyó el mando central militar.

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