Bombardeos de Estados Unidos e Israel impactan dos importantes plantas siderúrgicas en Irán

Bombardeos de Estados Unidos e Israel impactaron este viernes en dos importantes plantas siderúrgicas en Irán, informaron medios iraníes.

Los ataques se llevaron a cabo en las plantas de Juzestán y la siderúrgica de Mobarakeh en Isfahán.

"Hace unos minutos, el enemigo estadounidense-sionista apuntó contra la siderúrgica de Juzestán (en el suroeste de Irán) y la siderúrgica de Mobarakeh en Isfahán (centro de Irán) en dos ataques separados", informó la agencia de noticias Fars.

Entretanto, la Guardia Revolucionaria del régimen iraní anunció que había interceptado tres buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, y añadió que la ruta está cerrada a los buques que viajan desde y hacia puertos vinculados a sus "enemigos".

"Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades... fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria", declaró la Guardia en su sitio web Sepah News.

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"Se prohíbe el movimiento de cualquier buque desde y hacia puertos de origen pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses, a cualquier destino y a través de cualquier corredor", agregó.

Esta medida genera nuevas dudas sobre qué buques pueden transitar por esta estratégica vía marítima, que en circunstancias normales es un conducto para una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, así como para otros productos vitales.

Recientemente, el régimen autorizó el tránsito de 26 buques por el estrecho, utilizando una ruta que rodea la isla de Larak, frente a la costa del país, apodada la "cabina de peaje de Teherán" por la prestigiosa revista especializada en transporte marítimo Lloyd's List.