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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Canciller del régimen de Irán descarta negociación con EE. UU. y afirma que "dialogar sería admitir la derrota"

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán - Fotos: EFE
Aunque Araghchi reconoce el intercambio de mensajes mediante intermediarios como Pakistán, Turquía y Egipto, dejó claro que esto no constituye un proceso formal de negociación ni implica contacto directo con el equipo de Donald Trump.

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, ha fijado postura frente a las presiones de Estados Unidos.

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El funcionario de la dictadura iraní dijo este miércoles que "hablar de negociaciones" con la unión americana "ahora equivaldría a reconocer una derrota".

Aunque Araghchi reconoce el intercambio de mensajes mediante intermediarios como Pakistán, Turquía y Egipto, dejó claro que esto no constituye un proceso formal de negociación ni implica contacto directo con el equipo de Donald Trump.

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En ese sentido, Teherán insiste en que no habrá conversaciones mientras continúen los ataques militares y exige el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Araghchi también recalcó que Irán "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo".

Entretanto manifestó que Irán quiere "poner fin a la guerra con sus propias condiciones".

El conflicto actual en Oriente Medio es una escalada multinivel que tiene como detonantes principales una serie de eventos militares y políticos recientes, sumados a tensiones históricas no resueltas.

Este evento marcó el inicio de la escalada directa actual. El ataque incluyó el asesinato del Líder Supremo de Irán, el Ayatola Alí Jamenei, lo que provocó una respuesta militar masiva de Teherán.

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Aunque Donald Trump anunció una pausa temporal de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas, la Casa Blanca ha advertido con represalias severas si Irán no reconoce una supuesta derrota militar.

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