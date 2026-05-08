Nintendo subirá el precio de la Switch 2 y el principal motivo es la escasez de chips por el auge de la IA

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo anunció que aumentará el precio de su nueva consola Switch 2 debido al fuerte aumento de los costes de los chips de memoria.

La compañía nipona, además, advirtió que el beneficio neto caerá un 27% este año.

El anuncio, que sorprendió a los amantes de los videojuegos, será de un 20% a partir del 25 de mayo, y a partir del 1 de septiembre un 11% en Estados Unidos, hasta alcanzar los 499,99 dólares, y un 6% en Europa, hasta los 499,99 euros.

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Para el año que finaliza en marzo próximo, Nintendo prevé que el beneficio neto caiga un 27%, hasta los 310.000 millones de yenes (1.980 millones de dólares), con unas ventas de 2,05 billones de yenes, lo que supone un descenso del 11,4%.

Según Bloomberg News, también pronosticó un beneficio operativo de 370.000 millones de yenes, considerablemente inferior a la estimación media de los analistas, que era de 480.000 millones de yenes.

Según un comunicado de Nintendo, el beneficio neto aumentó un 52% hasta alcanzar los 424.000 millones de yenes el año pasado, con unas ventas anuales de 2,31 billones de yenes, casi el doble que el año anterior.

"La Nintendo Switch 2 tuvo un buen comienzo tras su lanzamiento en junio y las ventas mundiales continuaron creciendo a partir de entonces", dijo la compañía.

Con esto, Nintendo se suma a Sony y su PS5, cuyo precio ya ha subido, pero que se mostró optimista proyectando un aumento del 13% en los ingresos, pero con ventas aún en descenso de su consola.

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El principal motivo detrás de estos movimientos sería el aumento de los precios de los chips de memoria, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, lo que ha afectado a los fabricantes de consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos.

Según Sony, se espera que la división de videojuegos registre mayores beneficios durante el año que finaliza en marzo de 2027, a pesar de la caída de las ventas.

"El ciclo de vida más maduro de la consola PS5 de Sony la deja en una mejor posición para afrontar los mayores costes de memoria", dijo Amir Anvarzadeh, estratega de Asymmetric Advisors.