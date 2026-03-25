El F-22 Raptor se prepara para “combate” en plena 'Operación Furia Épica', confirma el Comando Central de EE. UU.

Esta semana, el Comando Central de Estados Unidos publicó a través de su red social X una fotografía de un caza Lockheed Martin F-22 Raptor, acompañada de un mensaje en el que señaló que la aeronave se “prepara para un vuelo de combate”.

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El F-22 Raptor, desarrollado en Estados Unidos desde la década de 1980, ha sido modernizado con tecnología de última generación, consolidándose como uno de los aviones de combate más avanzados del mundo.

En ese contexto, el Comando Central precisó que “un F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se prepara para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica”.

Características técnicas

El desarrollo tecnológico de los últimos años le permite al caza F-22 tener capacidades de supercrucero, ostentando velocidades supersónicas sin postquemadores. Está equipado con aviónica avanzada y toberas vectoriales para maniobrabilidad extrema.

Además, su diseño incluye bordes alineados y superficies curvadas para minimizar la detección, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Capacidades de combate

El Raptor está diseñado para alcanzar la superioridad aérea, pero también puede realizar ataques a tierra, guerra electrónica e inteligencia de señales.

Asimismo, su combinación de sigilo, velocidad, agilidad y conciencia situacional le permite dominar el espacio aéreo y proteger unidades más vulnerables, así como abrir corredores aéreos en territorio hostil.

Otras aeronaves operando en la “Operación Furia Épica”

En las últimas horas, el Comando Central también publicó imágenes de aviones de ataque A-10 Thunderbolt II, que están participando en la operación militar en Medio Oriente.

“Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica”, señalaron a través de sus redes sociales.

Este modelo fue diseñado especialmente para misiones de apoyo aéreo cercano (CAS), es decir, operaciones aéreas contra objetivos hostiles próximos a fuerzas aliadas, que requieren alta coordinación y precisión en el terreno.

La aeronave está equipada con un cañón rotativo GAU-8 Avenger de 30 mm, capaz de disparar hasta 3.900 proyectiles por minuto. Además, alcanza una velocidad aproximada de 839 km/h, destacándose por su alto poder de fuego y capacidad para operar en distintos escenarios de combate.