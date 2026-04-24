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Viernes, 24 de abril de 2026
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Medio Oriente

Estos son los enviados de Trump para dialogar sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto con el régimen de Irán: el vicepresidente JD Vance queda por fuera

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en una entrevista con Fox News los nombres de los funcionarios.

La Casa Blanca confirmó este viernes 24 de abril los nombres de los funcionarios que serán enviados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con el régimen de Irán y buscar una salida a la situación en Medio Oriente.

De acuerdo con una entrevista de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News, los funcionarios partirán de nuevo hacia territorio pakistaní el sábado en horas de la mañana.

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"Puedo confirmar que el enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner partirán de nuevo hacia Pakistán mañana por la mañana para entablar conversaciones... con representantes de la delegación iraní", declaró Leavitt.

Por otro lado, la funcionaria republicana confirmó que el vicepresidente JD Vance, quien lideró la comitiva negociadora en la primera ronda de conversaciones, no viajará a Pakistán por el momento.

La situación en Medio Oriente se complicó a finales de febrero cuando Estados Unidos lanzó la operación Furia Épica apoyada por Israel contra la amenaza existente del régimen iraní, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, lo que desencadenó una escalada del conflicto en la región.

Para el 7 de abril, Trump anunció un cese el fuego durante dos semanas con el régimen, pero dejó como condición la apertura completa del estrecho de Ormuz.

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Y es que dicha vía marítima, crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento central del conflicto y cristaliza las tensiones: mientras que el régimen de Irán mantiene un bloqueo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, Washington impone un bloqueo a los puertos iraníes.

Aunque la situación en el estrecho se mantiene incierta y enfrenta a ambos países, este miércoles Trump anunció una prolongación de la tregua con el régimen, que entró en vigor el 8 de abril.

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