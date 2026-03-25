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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Ejército de Israel atacó centro de desarrollo de submarinos del régimen de Irán

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques del Israel contra el régimen de Irán - Captura de video FDI
Ataques del Israel contra el régimen de Irán - Captura de video FDI
Las autoridades militares israelíes indicaron que en el lugar también se producían varios tipos de "embarcaciones no tripuladas".

Este miércoles, el Ejército de Israel anunció que atacó un centro de desarrollo de submarinos del régimen de Irán ubicado en Isfahán, un día después de que su Fuerza Aérea ejecutara una serie de ataques contra dicha ciudad del centro del país.

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"Como parte de los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), guiadas por la inteligencia naval israelí, atacaron el Centro de Investigación Submarina del régimen terrorista iraní en Isfahán", indicó el Ejército.

Y añadió: "El centro es la única instalación en Irán responsable del diseño y desarrollo de submarinos y sistemas de apoyo para la armada iraní".

Según reportaron las autoridades militares israelíes, en el lugar también producían varios tipos de "embarcaciones no tripuladas".

El martes, el Ejército anunció que había llevado a cabo una "oleada de ataques a gran escala" en Isfahán.

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En un mensaje en X, las FDI indicaron que había sido alcanzada "la instalación principal de producción de explosivos del régimen iraní en Isfahán, utilizada para desarrollar materiales destinados a armamento".

"El sitio ya había sido alcanzado previamente, y se detectaron intentos recientes para restaurar sus capacidades", precisó, añadiendo que, al mismo tiempo, "se llevaron a cabo alcances contra decenas de objetivos adicionales, incluyendo sitios de lanzamiento de misiles balísticos, instalaciones de producción de armas y sistemas de defensa aérea".

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