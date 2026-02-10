“Capacidad de ataque nunca vista”: Airbus convierte el avión A400M en nave portadrones

Uno de los mayores fabricantes aeronáuticos y aeroespaciales, Airbus, anunció que ofrecerá una versión adaptada de su avión A400M, para operar como “nodriza”, función que ampliaría su alcance, autonomía y capacidad de combate.

Cabe recalcar, que el avión ya cuenta con la capacidad de transportar material militar, permitiéndole cargar 37 toneladas, transportar 116 paracaidistas y aterrizar en pistas cortas.

Asimismo, la aeronave posee cuatro motores potentes turbohélices EuroPop Internactional TP400-D6, cada uno con 11,000 caballos de potencia.

En ese contexto y con un desarrollo como “nodriza”, el A400M tendría la función de “portadrones”, respondiendo al objetivo europeo y de la marca de disponer tecnologías propias y capacidades para responder en escenarios donde la tecnología sea la predominante.

De esa forma, “podemos desplegarnos como enjambre. Eso ofrecerá una capacidad de ataque profundo nunca vista hasta ahora”, declaró Gerd Weber, jefe del programa de desarrollo.

A su vez, Airbus recalcó que como “avión altamente capaz y versátil, debe operar eficazmente en los escenarios más desafiantes, tanto ahora, como en el futuro”, se lee en un comunicado de prensa.

Hasta el momento se informó que al avión A400M se le implementará un sistema modular de carga y descarga diseñado especialmente para albergar y desplegar drones.

El enjambre de los drones representará una de las innovaciones más disruptivas en la guerra moderna y seguridad. Además, serán coordinados a través de inteligencia artificial.

De esta manera, la aeronave se une al ecosistema europeo Future Combat Air System (FCAS), como plataforma para función de drones avanzados, plataformas tripuladas y no tripuladas, y para el Combat Cloud, red distribuida que conecta información en tiempo real.

Finalmente, con el desarrollo del A400M, el avión entra al mercado de los fuertes competidores como por ejemplo el avión estadunidense C-130 Hercules, el cual se destaca por su velocidad y capacidad de carga.