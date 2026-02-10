NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

febrero 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Ángulo
Los analistas coincidieron en que ya no hay una concentración "en una sola referencia de poder".

Piero Trepiccione, politólogo y consultor de opinión pública; Sebastiana Barráez, periodista de investigación militar y de frontera, y Carmen Beatriz Fernández, analista política venezolana y PHD en comunicación pública, analizaron en Ángulo de NTN24 las posibles grietas en el régimen de Venezuela.

De un lado está el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, quien representa la expresión del núcleo militar–partidista duro, aferrado a la lógica de la coerción y contrario a cualquier concesión.

Del otro, está Delcy Rodríguez, a cargo del régimen desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Rodríguez es cabeza del frente civil que administra la supervivencia del régimen y la interlocutora directa del presidente Donald Trump.

"El chavismo estaba acostumbrado a funcionar bajo un esquema de híper liderazgo, es decir, la concentración en una sola referencia a cargo que centraliza el tema de las direcciones (…) pero ahora se abre un desafío, Delcy Rodríguez no representa ese esquema que caracterizaba al chavismo", explicó Trepiccione.

El politólogo aseveró que al ya no estar a cargo Hugo Chávez ni Nicolás Maduro, las facciones del régimen en Venezuela, sin concentración en una sola referencia de poder, "se articulan y juegan en un espacio entre pares".

Barráez, por su parte, considera que quien tiene actualmente mayor capacidad real de imponer decisiones dentro del chavismo es Delcy Rodríguez "aunque no tenga realmente el liderazgo tradicional dentro de la revolución bolivariana", gracias a la fuerza impuesta por Estados Unidos.

La periodista de investigación aseguró además que su capacidad está relacionada con el haber sido vicepresidente de Maduro. "Tiene un aliado clave y estratégico como es su hermano Jorge Jesús Rodríguez Gómez, que es el presidente de la Asamblea Nacional" ilegítima del régimen, agregó Barráez.

Fernández, entretanto, acotó que la muerte de Chávez desató lo que calificó como un "archipiélago de poderes". "Tras la cabeza de Chávez no había una uniformidad de criterio, entonces Chávez selecciona a Maduro y le transmite ese liderazgo, pero en realidad había un archipiélago de seis poderes importantes", indicó.

Ese archipiélago, de acuerdo con Fernández, estaba compuesto por "los hermanos Rodríguez, Maduro y Cilia, Diosdado Cabello, Vladímir Padrino López, y luego dos archipiélagos que desaparecieron: Tareck El Aissami y Rafael Ramírez".

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

