Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Piero Trepiccione, politólogo y consultor de opinión pública; Sebastiana Barráez, periodista de investigación militar y de frontera, y Carmen Beatriz Fernández, analista política venezolana y PHD en comunicación pública, analizaron en Ángulo de NTN24 las posibles grietas en el régimen de Venezuela.

De un lado está el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, quien representa la expresión del núcleo militar–partidista duro, aferrado a la lógica de la coerción y contrario a cualquier concesión.

Del otro, está Delcy Rodríguez, a cargo del régimen desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Rodríguez es cabeza del frente civil que administra la supervivencia del régimen y la interlocutora directa del presidente Donald Trump.

"El chavismo estaba acostumbrado a funcionar bajo un esquema de híper liderazgo, es decir, la concentración en una sola referencia a cargo que centraliza el tema de las direcciones (…) pero ahora se abre un desafío, Delcy Rodríguez no representa ese esquema que caracterizaba al chavismo", explicó Trepiccione.

El politólogo aseveró que al ya no estar a cargo Hugo Chávez ni Nicolás Maduro, las facciones del régimen en Venezuela, sin concentración en una sola referencia de poder, "se articulan y juegan en un espacio entre pares".

Barráez, por su parte, considera que quien tiene actualmente mayor capacidad real de imponer decisiones dentro del chavismo es Delcy Rodríguez "aunque no tenga realmente el liderazgo tradicional dentro de la revolución bolivariana", gracias a la fuerza impuesta por Estados Unidos.

La periodista de investigación aseguró además que su capacidad está relacionada con el haber sido vicepresidente de Maduro. "Tiene un aliado clave y estratégico como es su hermano Jorge Jesús Rodríguez Gómez, que es el presidente de la Asamblea Nacional" ilegítima del régimen, agregó Barráez.

Fernández, entretanto, acotó que la muerte de Chávez desató lo que calificó como un "archipiélago de poderes". "Tras la cabeza de Chávez no había una uniformidad de criterio, entonces Chávez selecciona a Maduro y le transmite ese liderazgo, pero en realidad había un archipiélago de seis poderes importantes", indicó.

Ese archipiélago, de acuerdo con Fernández, estaba compuesto por "los hermanos Rodríguez, Maduro y Cilia, Diosdado Cabello, Vladímir Padrino López, y luego dos archipiélagos que desaparecieron: Tareck El Aissami y Rafael Ramírez".