Sábado, 07 de febrero de 2026
Pakistán

El Estado Islámico se atribuye el atentado contra mezquita chiíta en Pakistán que deja más de 30 muertos

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Según autoridades de Islamabad, 31 personas murieron en este ataque perpetrado en la mezquita Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra, en el barrio de Tarlai, en la periferia de la ciudad.

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó el atentado suicida que causó al menos 31 muertos y cerca de 170 heridos durante la oración del viernes en una mezquita chiíta de Islamabad.

Este ataque, el más mortífero en la capital pakistaní desde 2008, se produjo cuando los templos musulmanes del país estaban repletos para la gran oración semanal.

El balance "debería seguir aumentando", subrayó una fuente policial.

La reivindicación del EI fue comunicada por el SITE Intelligence Group en la madrugada del sábado.

El grupo yihadista señaló que un combatiente local "abrió fuego contra los guardias del templo cuando intentaron detenerlo, y luego detonó su chaleco explosivo entre la congregación chiíta".

"El atacante fue detenido en la entrada y se hizo estallar", indicó una fuente de seguridad.

Este ataque es el más sangriento registrado en la capital de Pakistán desde septiembre de 2008, cuando 60 personas murieron en un atentado suicida con un camión bomba que destruyó una parte del lujoso hotel Marriott.

Pakistán es un país de mayoría sunita, pero los chiítas representan entre el 10 y el 15% de la población y han sido atacados en el pasado por grupos yihadistas.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, consideró que "ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables", de acuerdo con su portavoz.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, condenó "enérgicamente" el atentado, y afirmó que sus autores serían encontrados y llevados ante la justicia.

