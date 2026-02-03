La Casa Blanca y Petro emiten sus primeras reacciones tras hermético encuentro que mantuvieron los presidentes de Colombia y Estados Unidos

El hermético encuentro que mantuvieron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, este martes 3 de febrero en la Casa Blanca, deja sus primeras reacciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se pronunció brevemente ante los medios poco después de que terminara la reunión entre los jefes de Estado.

“Hablé con el presidente antes de la reunión y se mostró muy positivo. Estaba deseando sentarse junto al presidente Petro. Así que ya veremos cómo les fue”, expresó Leavitt ante los medios de comunicación.

El presidente colombiano, por su parte, publicó una imagen en sus redes sociales en donde expone una fotografía suya junto a Trump en la que el mandatario estadounidense escribió un mensaje.

"Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia", escribió Donald Trump junto a la imagen de ambos dándose un saludo de mano.

Tras más de una hora reunidos en el Despacho Oval, terminó el encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, este 3 de febrero.

El presidente colombiano llegó a la reunión con Donald Trump con su administración descertificada por deficientes resultados en la lucha contra las drogas, incluido en lista OFAC y sin visa, además de llevar a cuestas fuertes calificativos que el mandatario estadounidense le ha lanzado en los últimos meses.

El hermético encuentro, que se desarrolló sin protocolos ni acceso a la prensa, inició con una inusual bienvenida del presidente de Estados Unidos en el Salón Este de la Casa Blanca, un lugar diferente de donde se suele recibir a los jefes de Estado.

Una vez en el Despacho Oval, ambos mandatarios desarrollaron la conferencia en compañía de las delegaciones de sus respectivos países.

En el caso de Estados Unidos, asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente JD Vance, así como el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno.

Por su parte, la delegación colombiana estuvo conformada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo.

Tras el encuentro, el presidente Petro se dirigió a la residencia de la Embajada de Colombia en Estados Unidos donde se espera que ofrezca una rueda de prensa para entregar detalles de la reunión.