NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Cumbre Trump-Putin

La Casa Blanca y Petro emiten sus primeras reacciones tras hermético encuentro que mantuvieron los presidentes de Colombia y Estados Unidos

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca. (EFE)
Encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca. (EFE)
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se pronunció brevemente ante los medios poco después de que terminara la reunión entre los jefes de Estado.

El hermético encuentro que mantuvieron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, este martes 3 de febrero en la Casa Blanca, deja sus primeras reacciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se pronunció brevemente ante los medios poco después de que terminara la reunión entre los jefes de Estado.

o

“Hablé con el presidente antes de la reunión y se mostró muy positivo. Estaba deseando sentarse junto al presidente Petro. Así que ya veremos cómo les fue”, expresó Leavitt ante los medios de comunicación.

El presidente colombiano, por su parte, publicó una imagen en sus redes sociales en donde expone una fotografía suya junto a Trump en la que el mandatario estadounidense escribió un mensaje.

"Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia", escribió Donald Trump junto a la imagen de ambos dándose un saludo de mano.

Tras más de una hora reunidos en el Despacho Oval, terminó el encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, este 3 de febrero.

El presidente colombiano llegó a la reunión con Donald Trump con su administración descertificada por deficientes resultados en la lucha contra las drogas, incluido en lista OFAC y sin visa, además de llevar a cuestas fuertes calificativos que el mandatario estadounidense le ha lanzado en los últimos meses.

El hermético encuentro, que se desarrolló sin protocolos ni acceso a la prensa, inició con una inusual bienvenida del presidente de Estados Unidos en el Salón Este de la Casa Blanca, un lugar diferente de donde se suele recibir a los jefes de Estado.

o

Una vez en el Despacho Oval, ambos mandatarios desarrollaron la conferencia en compañía de las delegaciones de sus respectivos países.

En el caso de Estados Unidos, asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente JD Vance, así como el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno.

Por su parte, la delegación colombiana estuvo conformada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo.

Tras el encuentro, el presidente Petro se dirigió a la residencia de la Embajada de Colombia en Estados Unidos donde se espera que ofrezca una rueda de prensa para entregar detalles de la reunión.

Temas relacionados:

Cumbre Trump-Putin

Gustavo Petro

Administración Trump

Casa Blanca

Trump - Petro

Presidente de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Danny Ocean y Nacho, artistas venezolanos que salieron con la gente tras la captur de Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

Ilustración de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York.
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Maduro ante una Corte de Nueva York: revela la estrategia de la defensa y un victimario que se victimiza

Presidente Gabriel Boric anuncia a Michelle Bachelet como candidata para dirigir la ONU - Foto por presidencia de Chile
Michelle Bachelet

Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU y anuncia el apoyo de México y Brasil

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Dave Bautista/ Jason Momoa - Fotos EFE
Estrenos

Así lucen Dave Bautista y Jason Momoa en el tráiler de la nueva comedia de acción 'Equipo Demolición'

Iván Duque, expresidente de Colombia, junto a la directora de NTN24, Claudia Gurisatti - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"Delcy Rodríguez no es presidente de nada, simplemente está llevando órdenes e instrucciones": Iván Duque pide una transición democrática en Venezuela antes de que finalice este año

Danny Ocean y Nacho, artistas venezolanos que salieron con la gente tras la captur de Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

Premios Grammy 2024 - Foto de EFE
Premios Grammy

Ellos son los artistas latinos nominados a los Grammy 2026

Ilustración de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York.
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Maduro ante una Corte de Nueva York: revela la estrategia de la defensa y un victimario que se victimiza

Presidente Gabriel Boric anuncia a Michelle Bachelet como candidata para dirigir la ONU - Foto por presidencia de Chile
Michelle Bachelet

Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU y anuncia el apoyo de México y Brasil

Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Daniel Noboa

Presidente de Ecuador volvió a apuntar contra Colombia en medio de la escalada arancelaria entre ambos países: "El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre