Así quedó Texas tras la masiva tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos

Estados Unidos enfrenta el peor día del embate de la poderosa tormenta invernal Fern que deja a más de 750.000 clientes sin servicio eléctrico y ha provocado la cancelación de más de 15.000 vuelos. En medio de las gélidas temperaturas, las autoridades reportan la muerte de al menos siete personas.

En Nueva York, la tormenta de nieve cubre barrios enteros de Brooklyn y Manhattan, mientras la ciudad intenta mantener su ritmo habitual. Calles blancas, autobuses avanzando con precaución y vecinos retirando nieve a pala marcan el paisaje urbano. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, dijo que la tormenta es "escalofriante" y "peligrosa" y llamó a los residentes a quedarse en casa.

Ruperto Romero, presentador de noticias de Univisión en Texas, habló con La Tarde de NTN24 sobre como quedó el estado tras el paso de esta tormenta y aseguró: “Hace bastante frío y para los que vivimos en Texas nos está dando duro porque no estamos acostumbrados al frío (…) Las afectaciones han sido bastante nobles en este estado”.

“Fue una noche bastante fría y la gente atendió las recomendaciones de no salir y se veían las calles vacías”, complementó el invitado.