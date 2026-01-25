NTN24
Domingo, 25 de enero de 2026
Domingo, 25 de enero de 2026
Texas

Así quedó Texas tras la masiva tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos

enero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Nevadas históricas cubrieron varios estados de la unión americana y se reportan muertos tras el embate del fenómeno climático.

Estados Unidos enfrenta el peor día del embate de la poderosa tormenta invernal Fern que deja a más de 750.000 clientes sin servicio eléctrico y ha provocado la cancelación de más de 15.000 vuelos. En medio de las gélidas temperaturas, las autoridades reportan la muerte de al menos siete personas.

o

En Nueva York, la tormenta de nieve cubre barrios enteros de Brooklyn y Manhattan, mientras la ciudad intenta mantener su ritmo habitual. Calles blancas, autobuses avanzando con precaución y vecinos retirando nieve a pala marcan el paisaje urbano. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, dijo que la tormenta es "escalofriante" y "peligrosa" y llamó a los residentes a quedarse en casa.

Ruperto Romero, presentador de noticias de Univisión en Texas, habló con La Tarde de NTN24 sobre como quedó el estado tras el paso de esta tormenta y aseguró: “Hace bastante frío y para los que vivimos en Texas nos está dando duro porque no estamos acostumbrados al frío (…) Las afectaciones han sido bastante nobles en este estado”.

“Fue una noche bastante fría y la gente atendió las recomendaciones de no salir y se veían las calles vacías”, complementó el invitado.

Temas relacionados:

Texas

Tormenta de nieve

Estados Unidos

Fenómeno meteorológico

Sucesos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así quedó Texas tras la masiva tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump aseguró que "la matanza en Irán está cesando", pero no descarta del todo una intervención militar

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Gustavo Petro - EFE
Operación Lanza del Sur

"Esta parece ser la zona exacta donde cayeron": Petro muestra lugar en el que dice se lanzaron al mar sobrevivientes de recientes ataques de EE. UU. contra presuntas narcolanchas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump aseguró que "la matanza en Irán está cesando", pero no descarta del todo una intervención militar

Xiomara Castro, presidente de Honduras / FOTO: EFE
Honduras

“El gobierno de la presidente Castro no supo manejar sus relaciones diplomáticas y eso le ha pesado al pueblo hondureño”: Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional de Honduras

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Gustavo Petro - EFE
Operación Lanza del Sur

"Esta parece ser la zona exacta donde cayeron": Petro muestra lugar en el que dice se lanzaron al mar sobrevivientes de recientes ataques de EE. UU. contra presuntas narcolanchas

Frontera Paraguachón - Foto Juan Barreto - AFP
Cierre de fronteras

Venezuela cierra la frontera con Colombia por Paraguachón y vuelos comerciales quedan suspendidos

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Edmundo González y su familia (AFP)
Edmundo González

Hija de Edmundo González denuncia que extorsionadores le piden obligar a su padre "a renunciar a su lucha y a su causa" a cambio de la libertad de su esposo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre