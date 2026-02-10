“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

La dictadura venezolana ahora controlada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez sigue jugando con el dolor y con la incertidumbre de los presos políticos y de miles de sus familiares, que imploran libertad inmediata.

La ilegítima asamblea legislativa postergó el trámite de la amnistía general en segunda discusión, que estaba previsto para este martes y la angustia es creciente, cada minuto cuenta en contra de los detenidos de manera arbitraria.

La amnistía general, una medida de alivio exigida por el gobierno de Estados Unidos y anunciada por Delcy Rodríguez, es la mayor esperanza de libertad para todos los injustamente cautivos, pero en las últimas horas ha estado llena condicionamientos por parte del régimen, las familias, que persisten en sus incansables y valerosas vigilias en las cárceles, recibieron con indignación el aplazamiento.

En La Mañana de NTN24 habló al respecto Melanie Freites, hermana de Juan Freites, preso político y líder regional del partido Vente Venezuela, en el estado Vargas, desde hace dos años, desde enero del 2024. Juan fue el primer secuestrado por el régimen en la persecución electoral y permanece detenido injustamente en el Helicoide.

En primera instancia se refirió al aplazamiento de la sesión en la asamblea que trataría el tema de la amnistía y dijo que la amnistía no debería ser necesaria si se está demostrando que puede haber excarcelaciones sin que se haya aprobado: “Ley de amnistía para perdonar a quienes no han cometido ningún delito, si pensar distinto es un delito pues venga la ley de amnistía, además, hemos visto muchas excarcelaciones sin que sea aprobada la dichosa ley, entonces para qué la van aprobar”.

Luego habló de su hermano y dijo que, si bien lo han podido ver y está bien físicamente, emocionalmente está muy afectado y más ahora sabiendo que hay excarcelaciones en el Helicoide, pero él sigue encerrado: “Juan va cumplir dos años recluido, lo hemos podido ver, está bien físicamente pero su estado emocional solo por el hecho de estar encerrado sin haber cometido ningún delito está afectada y más al ver que todos salen y él se queda. Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no, no fue liberado el domingo”.