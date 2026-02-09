Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ramón Guanipa y Santiago Rocha, hijos de los prisioneros políticos del régimen de Venezuela, Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha, respectivamente, hablaron en La Noche de NTN24 sobre la represión de la que han sido víctimas sus padres.

Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por el régimen en la noche del domingo luego de haber sido excarcelado menos de 12 horas atrás y Perkins Rocha, puesto por el régimen en prisión domiciliaria, no ha recuperado su libertad.

"Ya varios de los congresistas estadounidenses se pronunciaron en nombre de mi papá", dijo Ramón Guanipa, quien aseguró que le diría al Gobierno de los Estados Unidos que "mantengan el ojo vigilante". "Están tratando con un régimen criminal (…) lo secuestraron porque son malos, obran desde la maldad", expresó.

Respecto a las declaraciones de Diosdado Cabello, en las que justificó el secuestro de Guanipa, a quien acusó de querer desestabilizar el país, Ramón Guanipa respondió que, al régimen admitir que existen presos políticos, estaba admitiendo una responsabilidad.

"Si están admitiendo que hay presos políticos, entonces los criminales son ustedes que meten presa a la gente por pensar distinto, por tener un color de franela diferente, por pensar en otro lineamiento, por adversarles políticamente", puntualizó Guanipa.

Santiago Rocha, por su parte, aseguró que su padre "no ha recuperado su libertad". "Yo creo que la libertad no viene por partes, que mi papá esté hoy en mi casa no quiere decir que sea libre, porque no puede salir de su casa, no puede hablar libremente, no puede expresarse. Mi papá hoy por hoy sigue siendo un preso político, pero en casa".

Para el hijo de Perkins Rocha, de esta manera y mientras exista un patrón de secuestro en Venezuela "no puede haber ni una transición política, ni un proceso de perdón, ni un proceso de reconciliación". "Estos son crímenes que tienen que ser pagados".

"¿Quién le pide perdón a los cientos de familiares de presos políticos?, ¿cómo tú le regresas los días perdidos a todos los presos políticos que han salido hasta hoy, y los que no han salido, y los que han muerto tras las rejas?, ¿quién recupera ese tiempo perdido?, ¿quién recupera esas vidas perdidas?, ¿quién se hace responsable por todas esas arbitrariedades que se han cometido en Venezuela?", se cuestionó Rocha.