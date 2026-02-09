“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

En el programa La Tarde de NTN24, Jesús Armas ofreció en exclusiva sus primeras declaraciones tras ser excarcelado el domingo 8 de febrero del 2026. Asimismo, su esposa Sairam Rivas, ha relatado la lucha que ha llevado desde que su esposo fue detenido por el régimen venezolano.

Ante el anunció de las excarcelaciones de los presos políticos, Sairam se contuvo puesto que el régimen crea “falsas expectativas a la gente y lo podemos ver con esta forma criminal con la que han hecho las excarcelaciones”, explicó.

Por su parte, Jesús Armas tras ser excarcelado, relató que “tenía 14 meses sin ver Caracas”.

“No he podido dormir por la emoción, por la alegría, pero también por las emociones encontradas. Pero pude ver el amanecer, yo no tenía ventanas en mi celda, entonces es la primera vez en muchas veces, desde agosto creo, que pude ver el amanecer, dar eso por sentado es algo muy impactante cuando lo pierdes”, explicó el político venezolano.

Además, resaltó que la manera de mantenerse en pie fue gracias a todos los presos que “me llenaban de esperanza, (…) hay muchas lecciones aprendidas en la historia que uno puede asimilar y ayudar a preparar el alma”, puesto que “lo más difícil de la cárcel es luchar con uno mismo, no es luchar contra los custodios ni contra la represión”.

La unión de todos los presos hizo entender que “se equivocaron con nosotros porque ellos pensaron que con este proceso nos iban a acostumbrar a obedecer, que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”, sin embargo, “hicieron todo lo contrario”.

“Yo creo que nos quitaron el miedo o al menos nos dieron el suficiente coraje para entender que lo más importante es la libertad del país, que podamos tener un país de paz y democracia”, Jesús Armas aseguró que “ellos cometieron un error”.

Ante las palabras emotivas de su esposo, Sairam recalcó que “el silencio no es una opción para liberar a un preso político, estamos orgulloso de la lucha que desarrollamos”

Finalmente, Armas aseguró que lo que se viene para Venezuela es un “proceso de reconstrucción del tejido social, un proceso de lucha por la libertad de los presos políticos para que todos salgan en libertad, y luego un proceso de reorganización social hacia otro camino que es luchar para que tengamos una transición a la democracia y para mí eso pasa por unas elecciones generales, libres, en donde se permita que la gente se pueda expresar, y que María Corina sea candidata”.