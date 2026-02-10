¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará acto de presencia en la base militar de Fort Bragg, Carolina del Norte, para encontrarse con los soldados que participaron en la captura de Nicolás Maduro.

Esta visita refuerza el respaldo continuo del mandatario a las Fuerzas Armadas de su país, elogiando su "éxito en un episodio de características inusuales", según declaraciones de la portavoz Caroline Leavitt.

El encuentro se realizará este viernes, anunció Leavitt, destacando la participación del grupo de élite Delta Force en la operación realizada en Venezuela el pasado 3 de enero, calificada por Trump como "magnífica".

Fort Bragg, conocida por albergar a algunas de las fuerzas militares más antiguas y renombradas de EE.UU., será el escenario donde el presidente expresará su gratitud y posiblemente discuta futuras estrategias en alineación con la política exterior estadounidense.

Esta reunión no solo refleja un agradecimiento por parte de Trump, sino que también podría servir para delinear el camino hacia nuevas operaciones especiales en otras regiones del mundo.

Analistas como Sebastián Dubón y Lourdes Ubieta han planteado la posibilidad de que los planes futuros incluyan a países como Cuba, subrayando la importancia del liderazgo de Trump en el cierre de suministros esenciales para regímenes en crisis, particularmente el suministro de petróleo venezolano a la isla.

El anuncio llega en un contexto de intensos movimientos políticos tanto a nivel nacional como internacional. Estados Unidos sigue abogando por el retorno de la democracia en Venezuela, y figuras políticas como el senador Marco Rubio han enfatizado la importancia del monitoreo internacional sobre el trato y liberación de presos políticos en el país sudamericano.