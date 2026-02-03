NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
María Corina Machado

Canciller de Israel respalda “elecciones libres” en Venezuela tras reunión con María Corina Machado

febrero 3, 2026
Por: Laura Talero Rojas
María Corina y Gideon Sa'ar | Foto X @gidonsaar
La Nobel de Paz proyectó a Venezuela como aliado estratégico de Israel en una futura transición democrática.

La líder democrática y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, se reunió este 3 de febrero con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en donde expresó que desea la libertad de Venezuela tras “largos años de represión de Maduro y Chávez”.

La reunión tuvo como objetivo conversar sobre “los desafíos y oportunidades” que tiene Venezuela con Israel, en medio del proceso de transición democrática que vive Venezuela.

El encuentro tuvo resultados positivos, así lo hizo ver Sa’ar, quien escribió en su red social X que le alegró encontrarse con María Corina y la resaltó como una “mujer valiente” y aseguró que su “lucha es fuente de inspiración para muchos en Venezuela y en el extranjero”.

Asimismo, aseguró que hablaron sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ejecutada el 3 de enero. “Conversamos sobre los acontecimientos en Venezuela desde la histórica Operación “Resolución Absoluta” de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Israel.

En esa misma línea, expresó que desea que “el pueblo de Venezuela pueda pronto elegir sus líderes en elecciones libres, después de los largos años de represión de Maduro y Chávez”, concluyó su mensaje.

No obstante, María Corina le respondió el mensaje agradeciendo la oportunidad de reunirse, de “conversar extensamente sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en el proceso que ya avanza hacia la democracia en Venezuela”.

Machado aseguró que Venezuela “será un socio confiable y estable para las demás democracias del mundo, y ofrecerá enormes oportunidades de inversión e intercambio”.

La reinserción de Venezuela en el mundo democrático permitirá forjar alianzas globales frente a quienes amenazan nuestra seguridad”, aseguró.

Finalmente, María Corina resaltó que “Israel y Venezuela han tenido históricamente lazos muy estrechos, que rescataremos y fortaleceremos en esta nueva etapa de democracia y libertad”.

