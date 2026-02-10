"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Familiares, defensores de derechos humanos, estudiantes y trabajadores de presos políticos se congregaron frente al Palacio Legislativo en el centro de Caracas para exigir libertad plena para los más de 600 presos políticos.

Los manifestantes también demandaron que el régimen entregue pruebas de vida de quienes se encuentran desaparecidos.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional al servicio del régimen en Venezuela, Pedro Infante, junto al diputado Jorge Arreaza, recibieron a los asistentes y les permitieron el ingreso a las instalaciones del Parlamento para exponer sus demandas de amnistía plena y sin exclusión.

La reunión se realizó mientras avanza el debate de una ley de amnistía que tendría su segunda discusión el jueves 12 de febrero.

Los familiares de los presos políticos llegaron desde temprano al edificio donde funcionan las comisiones de la Asamblea Nacional, ubicado cerca del Palacio Federal Legislativo.

Representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos presentaron puntos claros: "Que sean todos, que no sea excluyente", según expresaron durante la jornada.

El diputado oficialista Jorge Arreaza fue consultado sobre casos recientes que generan dudas sobre el alcance de la amnistía. Ante preguntas sobre la recaptura de Juan Pablo Guanipa, dirigente político, y el caso de Perkins Rocha, quien salió con arresto domiciliario, Arreaza respondió: "La amnistía es un espíritu, debe ser respetado por quien la otorga y quien la recibe".

Sobre el contenido específico de la ley, el diputado señaló: "Hay que aprobarla para después interpretarla". Consultado sobre si garantizaría libertad plena, agregó que “todos debemos tener una actuación propia del momento, de diálogo, de entendimiento. Si todos colaboramos, todos vamos a estar muy bien".

Respecto al caso Guanipa, Arreaza indicó: "Cuando se otorga una medida, debe respetar al espíritu de la medida para reincorporarse a la política, para hacerlo con absoluto respeto a las instituciones".