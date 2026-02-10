NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Venezuela

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

febrero 10, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Programa: El Informativo
Defensores de derechos humanos, estudiantes y trabajadores demandaron que el régimen entregue pruebas de vida de quienes se encuentran desaparecidos.

Familiares, defensores de derechos humanos, estudiantes y trabajadores de presos políticos se congregaron frente al Palacio Legislativo en el centro de Caracas para exigir libertad plena para los más de 600 presos políticos.

Los manifestantes también demandaron que el régimen entregue pruebas de vida de quienes se encuentran desaparecidos.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional al servicio del régimen en Venezuela, Pedro Infante, junto al diputado Jorge Arreaza, recibieron a los asistentes y les permitieron el ingreso a las instalaciones del Parlamento para exponer sus demandas de amnistía plena y sin exclusión.

La reunión se realizó mientras avanza el debate de una ley de amnistía que tendría su segunda discusión el jueves 12 de febrero.

Los familiares de los presos políticos llegaron desde temprano al edificio donde funcionan las comisiones de la Asamblea Nacional, ubicado cerca del Palacio Federal Legislativo.

o

Representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos presentaron puntos claros: "Que sean todos, que no sea excluyente", según expresaron durante la jornada.

El diputado oficialista Jorge Arreaza fue consultado sobre casos recientes que generan dudas sobre el alcance de la amnistía. Ante preguntas sobre la recaptura de Juan Pablo Guanipa, dirigente político, y el caso de Perkins Rocha, quien salió con arresto domiciliario, Arreaza respondió: "La amnistía es un espíritu, debe ser respetado por quien la otorga y quien la recibe".

Sobre el contenido específico de la ley, el diputado señaló: "Hay que aprobarla para después interpretarla". Consultado sobre si garantizaría libertad plena, agregó que “todos debemos tener una actuación propia del momento, de diálogo, de entendimiento. Si todos colaboramos, todos vamos a estar muy bien".

Respecto al caso Guanipa, Arreaza indicó: "Cuando se otorga una medida, debe respetar al espíritu de la medida para reincorporarse a la política, para hacerlo con absoluto respeto a las instituciones".

Temas relacionados:

Venezuela

Presos políticos

Manifestación

Amnistía

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Choque de trenes en España - AFP
España

España inició tres días de luto por tragedia ferroviaria que dejó al menos 41 muertos; los reyes visitaron el sitio del siniestro

Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González / FOTO: AFP
Presos políticos en Venezuela

Periodista venezolano afirma que hubo irregularidades en el proceso de liberación de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

La exesposa de Elon Musk reveló el método secreto que explica su éxito empresarial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Firme del tratado de libre comercio entre UE y Mercosur - Foto: EFE
Unión Europea

La Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio: lo que sigue tras la firma y qué falta para su implementación definitiva

Super Bowl - AFP
Super Bowl

Los famosos que estuvieron presentes en "La casita" de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl

Choque de trenes en España - AFP
España

España inició tres días de luto por tragedia ferroviaria que dejó al menos 41 muertos; los reyes visitaron el sitio del siniestro

Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González / FOTO: AFP
Presos políticos en Venezuela

Periodista venezolano afirma que hubo irregularidades en el proceso de liberación de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

La exesposa de Elon Musk reveló el método secreto que explica su éxito empresarial

Casa Blanca / FOTO: Canva
Groenlandia

La respuesta de la Casa Blanca al despliegue militar de varios países de Europa en Groenlandia

Carlos Julio Rojas, periodista venezolano excarcelado por el régimen - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre