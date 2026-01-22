NTN24
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El director del diario El Nacional de Venezuela habló con El Informativo USA sobre las condiciones que deben darse en el país para que haya una transición hacia la democracia.

Miguel Henrique Otero se pronunció en El Informativo USA sobre la situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y se refirió, entre otros temas, a las recientes excarcelaciones que han tenido lugar, incluida la de Rafael Tudares, yerno del presidente legítimo Edmundo González.

Sobre la excarcelación de Tudares se confesó alegre pues afirmó que su único delito es ser el yerno de Edmundo González.

o

“Le violaron todos sus derechos, pasó un año sin que su esposa lo pudiera ver. Al final lo vio 25 minutos y después lo excarcelan”, expresó.

Otero aclaró que todas las personas que han sido excarceladas por el régimen venezolano no tienen libertad absoluta. “Todos estos presos tienen medidas, no están en libertad plena”, lamentó.

Sobre la situación política en Venezuela tras la captura de Maduro, Otero consideró que “el régimen quedó intacto”. “Es la realidad, la única manera que los americanos habrían podido eliminar el régimen era haciendo una invasión con los marines y eso no es posible”, expresó.

También aseveró que en Venezuela aún no hay una transición porque “hay presos políticos, no hay libertad de expresión, porque las policías siguen intactas y no hay estado de derecho”. “Hay un listado de elementos que no se han movido salvo algunas excarcelaciones que son limitadas”, precisó.

o

Otero Expresó que para que haya una verdadera transición hacia la democracia deben darse condiciones como un “consenso” para discutir leyes que permitan que Venezuela deje de estar bajo la estructura de un estado represivo.

Consideró además que Diosdado Cabello maneja todo el aparato represivo en Venezuela y que Delcy Rodríguez tiene unas fuerzas internas que al parecer le impiden avanzar en lo que fueron sus negociaciones con Estados Unidos “más de lo que tiene que avanzar”. “Si no hay en Venezuela algún tipo de acción distinta esto puede eternizarse”, afirmó.

