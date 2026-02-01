Susto en el fútbol italiano: hinchas del Inter de Milan lanzaron una bomba de estruendo al arquero del Cremonese impactándolo en la cabeza

Después de la desilusión de verse relegado a jugar los playoffs de la Champions League, el Inter de Milán volvió a su zona de confort, la Serie A, donde es líder, con una victoria 2-0 en el campo de la Cremonese, este domingo en la 23ª jornada.

VEA TAMBIÉN Joao Pedro protagonizó tremenda pelea al final del partido entre Chelsea y West Ham que dejó solo un expulsado o

El argentino Lautaro Martínez fue una vez más el encargado de enseñar el camino de la victoria, marcando en el minuto 16 su decimotercer tanto de la temporada, antes de que su compañero polaco Piotr Zielinski (31') ampliara la cuenta, para dar tranquilidad a un equipo que se limitó a controlar la situación a partir de ahí.

El partido en Cremona se vio marcado por un susto, cuando el arquero de la Cremonese fue alcanzado en la cabeza por una bomba de estruendo lanzada desde la grada donde estaban los tifosi interistas, en el minuto 49'.

Tras el impacto y un primer momento de temor, el arquero Emil Audero pudo reponerse y el partido se reanudó después de una breve interrupción, sin nuevos incidentes.

La Cremonese tuvo una primera parte de la temporada sorprendentemente buena, pero en las últimas semanas su declive es evidente y ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos.