NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Daisy Álamo, jefe de prensa de la familia Guanipa, confirmó a NTN24 que Juan Pablo Guanipa fue trasladado este martes a su casa en Maracaibo por el régimen de Venezuela.

El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa fue trasladado este martes a su casa en Maracaibo por el régimen de Venezuela, que lo confinó bajo medida de "casa por cárcel", según confirmó Daisy Álamo, jefa de prensa de la familia Guanipa, a NTN24.

"Aproximadamente a las 10 de la mañana llegó Juan Pablo Guanipa, fue trasladado por funcionarios. Sí pudo llegar a su residencia en Maracaibo, en el estado de Zulia", dijo Álamo.

o

La jefa de prensa agregó que la familia está muy contenta “tuvimos unas horas bastante angustiosas" y destacó el papel de Ramón, hijo de Guanipa, quien "ha estado muy pendiente de todo con su familia".

Respecto al estado de salud del dirigente político, la jefa de prensa confirmó que "se encuentra bien" tras el traslado.

Asimismo, aseguró que, Juan Pablo Guanipa es un líder regional convertido en figura nacional, quien acompañó a María Corina Machado durante las primarias electorales.

"Él es un líder nato y esto es lo que le da miedo al régimen, que es un líder y mueve masas", explicó Daisy Álamo, añadiendo que "cuando yo iba a las concentraciones con él, la gente se acercaba, el amor de todo el mundo".

"La justicia yo creo que es una bandera que Juan Pablo tiene. Es increíble la calidad humana y de justicia que tiene Juan Pablo Guanipa", agregó.

Temas relacionados:

Juan Pablo Guanipa

Régimen venezolano

Represión en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba y garantiza que llegará “directamente al pueblo cubano, sin interferencias o desviaciones del régimen ilegítimo”

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos - Foto referencia AFP
Estados Unidos

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras captura de Maduro

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Pretenden socavar su prestigio e integridad": régimen de Venezuela sobre informaciones reveladas de conversaciones entre Diosdado Cabello y Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Díaz en el juego del Bayern Múnich ante el Augsburg - Foto: EFE
Bayern Múnich

Primera derrota para el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga ¿de cuántos partidos fue el invicto?

Marco Rubio y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba y garantiza que llegará “directamente al pueblo cubano, sin interferencias o desviaciones del régimen ilegítimo”

Matthew McConaughey | Foto: EFE
Actor

Actor Matthew McConaughey registró sus frases célebres para evitar su uso sin consentimiento por parte de la inteligencia artificial

Agujero negro | Foto Canva
Agujero negro

Científicos observan la impresionante resurrección cósmica de un agujero que llevaba más de 100 millones de años dormido

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos - Foto referencia AFP
Estados Unidos

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras captura de Maduro

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Pretenden socavar su prestigio e integridad": régimen de Venezuela sobre informaciones reveladas de conversaciones entre Diosdado Cabello y Estados Unidos

Régimen de Cuba adelanta ejercico militares - Fotos tomadas de la página oficial del régimen cubano
Régimen cubano

Régimen de Cuba llevó a cabo ejercicios militares ante eventual incursión de EE. UU.: "La mejor manera de prevenir una agresión"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre