"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa fue trasladado este martes a su casa en Maracaibo por el régimen de Venezuela, que lo confinó bajo medida de "casa por cárcel", según confirmó Daisy Álamo, jefa de prensa de la familia Guanipa, a NTN24.

"Aproximadamente a las 10 de la mañana llegó Juan Pablo Guanipa, fue trasladado por funcionarios. Sí pudo llegar a su residencia en Maracaibo, en el estado de Zulia", dijo Álamo.

La jefa de prensa agregó que la familia está muy contenta “tuvimos unas horas bastante angustiosas" y destacó el papel de Ramón, hijo de Guanipa, quien "ha estado muy pendiente de todo con su familia".

Respecto al estado de salud del dirigente político, la jefa de prensa confirmó que "se encuentra bien" tras el traslado.

Asimismo, aseguró que, Juan Pablo Guanipa es un líder regional convertido en figura nacional, quien acompañó a María Corina Machado durante las primarias electorales.

"Él es un líder nato y esto es lo que le da miedo al régimen, que es un líder y mueve masas", explicó Daisy Álamo, añadiendo que "cuando yo iba a las concentraciones con él, la gente se acercaba, el amor de todo el mundo".

"La justicia yo creo que es una bandera que Juan Pablo tiene. Es increíble la calidad humana y de justicia que tiene Juan Pablo Guanipa", agregó.