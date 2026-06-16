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Martes, 16 de junio de 2026
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Alfredo Romero

"Me sorprende la maldad": el impactante testimonio de Alfredo Romero tras visita a adolescente de 16 años que fue excarcelada en Venezuela

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Alfredo Romero, presidente de Foro Penal - Foto EFE
Alfredo Romero, presidente de Foro Penal - Foto EFE
Samanta y Aranza Hernández fueron de manera injusta involucradas, según Foro Penal, “sin evidencias” en un caso conocido como Plaza Venezuela.

Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal, compartió un sentido testimonio tras realizar una visita a la vivienda de las hermanas Samanta y Aranza Hernández, de apenas 16 y 19 años, quienes recientemente fueron excarceladas en Venezuela.

Romero relató que visitó la casa de las hermanas, quienes fueron recientemente liberados tras haber sido detenidas como presas políticas por el régimen de Venezuela.

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“Es increíble, Samanta particularmente es una bebé. Tiene 16 años. No tengo videos de ella porque es adolescente y por el temor que ella todavía siente”, aseguró Romero en un video publicado tras la visita.

Insistió en que no tiene palabras para expresar su “angustia” con el testimonio de Samanta y lo que sufrió en prisión. “Me sorprende todavía, después de 25 años representando víctimas, la maldad. Me sorprende la saña, esta injusticia”, indicó.

Narró que a estas hermanas las inculparon en un caso, que investigaba una supuesta trama para detonar explosivos en Plaza Venezuela, “sin evidencias”. “Las sometieron a tratos crueles, inhumanos, lo que ellas denuncian, torturas”.

Foro Penal indicó que las hermanas Hernández fueron privadas de libertad como medida de presión debido a su parentesco con el primer teniente Christian Hernández, quien se encuentra en el exilio huyendo de la persecución política. “Este caso responde a un patrón sistemático donde el Estado utiliza la detención de familiares como mecanismo para castigar a militares disidentes”, describe.

Para Foro Penal el caso de las hermanas Hernández evidencia cómo el sistema judicial venezolano opera como herramienta de persecución política.

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