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Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza; la causa de su muerte podría tardar varios días

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza; la causa de su muerte podría tardar varios días
Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza; la causa de su muerte podría tardar varios días
De acuerdo con director de Medicina Legal, debido a la complejidad con la que llegó el cuerpo podría tardar días determinar la causa de su muerte.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, confirmó a Noticias RCN que el cuerpo hallado en una carretera del municipio de Apulo, en Cundinamarca, corresponde a Yulixa Tolosa, desaparecida desde la semana pasada tras realizarse un procedimiento estético en el barrio Venecia de Bogotá, Colombia.

“Confirmamos que las huellas de la persona que llegó a Medicina Legal corresponde a Yulixa Tolosa”, informó.

De acuerdo con director de Medicina Legal, debido a la complejidad con la que llegó el cuerpo podría tardar días determinar la causa de su muerte.

“Debido a que pasaron 7 días, es más complejo determinar la manera y causa de muerte”, puntualizó.

Cabe señalar que, en horas de la tarde de este martes, las autoridades hallaron el cuerpo de Yulixa Tolosa en una carretera del municipio de Apulo, en Cundinamarca.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los análisis forenses para confirmar la causa de su muerte.

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“El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca”, explicó el alcalde y contundentemente sentenció que “a esto tenemos que llamarlo por su nombre, a Yulixa la asesinaron, no fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

De acuerdo con versiones de los familiares de la víctima, desde el pasado 13 de mayo no tuvieron más contacto con la mujer, quien presentó complicaciones de salud dentro de un centro estético ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, donde se sometió a una lipólisis láser.

Al llegar al establecimiento, las autoridades encontraron que habían retirado las cámaras de seguridad y que el lugar operaba sin la licencia requerida.

Sin embargo, los investigadores lograron obtener grabaciones de cámaras cercanas y tienen en su poder un video en el que se observa que Yulixa fue sacada por dos hombres, quienes la subieron a un vehículo.

Adicionalmente, en la mañana del lunes 18 de mayo, las autoridades colombianas informaron que en una zona residencial de la ciudad de Cúcuta fue hallado el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340 en el que, presuntamente, fue retirada la mujer del centro estético.

En antiguas declaraciones, Amalia Pardo, una amiga de Yulixa, quien la acompañó al procedimiento estético, aseguró temer lo peor. “Limpiaron todo como si nada hubiera pasado, mi amiga está muerta, ellos la desaparecieron, necesitamos que nos ayuden a buscar”, aseveró a Noticias RCN.

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