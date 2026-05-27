Macabro crimen en Chile: exfutbolista colombiano es acusado de decapitar y quemar a su amigo; el cuerpo fue hallado dentro de una maleta

La Policía de Investigación (PDI) de Chile confirmó en las últimas horas la captura de dos ciudadanos colombianos presuntamente implicados en el asesinato de un hombre en la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana de Santiago.

El hecho se registró el pasado 13 de abril cuando se informó el hallazgo de restos humanos calcinados en una zona rural de Curacaví, según el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía de Chile (ECOH).

Uno de los capturados es Abel Stiven Carabalí, expromesa del fútbol profesional colombiano, acusado de participar en la decapitación, desmembramiento y posterior quema del cuerpo de la víctima.

“Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, dejan la Biblia al lado de su cabeza, claramente es una marca delictual del crimen organizado”, indicó la fiscal Carmen Gloria Guevara.

En varias cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que el cuerpo fue trasladado por medio de una maleta para ser abandonado en una zona boscosa.

Las imágenes también permitieron identificar a los presuntos responsables del crimen de origen colombiano y residentes en la zona.

VEA TAMBIÉN Guardia Civil de España allanó la sede del PSOE en Madrid para investigar presuntos pagos ilegales o

Durante el operativo de captura en las residencias de los señalados, las autoridades encontraron una escena escalofriante. Según informó el medio local citado, en el lugar fueron hallados restos biológicos y otras pruebas contundentes que vinculaban directamente a ambos sospechosos con el crimen.

En medio del procedimiento, los investigadores también quedaron sorprendidos al descubrir que Carabalí había sido futbolista profesional y era oriundo de Cali.

El diario T13 también reveló que, de acuerdo con testimonios de allegados y reportes oficiales, el exjugador mantenía una relación muy cercana con la víctima. Ambos convivían y compartían círculos sociales en Chile, país al que habían emigrado en busca de mejores oportunidades.

Entretanto, la Fiscalía local continúa investigando las causas del brutal crimen para determinar si estaría relacionado con deudas, disputas territoriales o problemas de carácter personal.