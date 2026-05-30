NTN24
Sábado, 30 de mayo de 2026
Sábado, 30 de mayo de 2026
Champions League

"El PSG es el mejor equipo del mundo": Arteta y Ødegaard dan la cara tras derrota del Arsenal en la final de Champions Legue

mayo 30, 2026
Por: Nucho Martínez
Mikel Arteta, DT español / Martin Ødegaard, futbolista - Fotos: EFE
Mikel Arteta, DT español / Martin Ødegaard, futbolista - Fotos: EFE
Con esta conquista, PSG logra su segunda 'Orejona', mientras tanto el Arsenal seguirá remando para un día alcanzar la gloria en la UCL.

El París Saint-Germain Football Club (Francia) se midió en la final de la UEFA Champions League frente al Arsenal (Inglaterra) este sábado 30 de mayo.

o

Los de la capital francesa lograron el bicampeonato de Europa. Alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis (4-3).

Tras el encuentro, en zona mixta, tanto el DT del Arsenal, Miker Arteta, como el delantero de 'los Gunners', Martin Ødegaard, dieron la cara tras la derrota.

"Lo tuvimos cerca, pero el deporte es así de cruel a veces... "El PSG es el mejor equipo del mundo... El dolor ahora creo que lo necesitamos sentir. Y si queremos llegar al nivel que queremos llegar, tienes que asumir eso y aprender sobre eso para que ese dolor te lleve a metas más grandes y a otro nivel", dijo Arteta.

o

Por su parte, Ødegaard pronunció: "Es brutal irse con las manos vacías, pero hemos conseguido cosas increíbles esta temporada. Vamos a sobreponernos a esta derrota y volveremos con más fuerza el próximo año. Es una derrota difícil de aceptar, sobre todo al llegar en la tanda de penales. Es brutal. En un partido así, deciden los pequeños detalles. Todavía más en los penales. Así es el fútbol y hay que aceptarlo".

o

Acciones destacadas de la gran final de la UCL:

En un partido con juego poco vistoso y con mucho nerviosismo, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los Gunners sólo cinco minutos después del pitido inicial.

Ya en la segunda mitar, el Balón de Oro Ousmane Dembélé igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir (64').

Así las cosas el conjunto parisino y la escuadra londinense empataron tanto en el tiempo reglamentario como el la prórroga 1-1.

Posteriormente, en el Puskás Aréna de la ciudad de Budapest (Hungría) llegó la tanda de penaltis.

Dato curioso: pasaron 10 años para que una final de la UEFA Champions League se definiera desde los '12 pasos'.
La última vez tuvo lugar en el curso 2015-2016, cuando el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en la tanda de penales en el estadio de San Siro.

Con esta conquista PSG logra su segunda Champions League, mientras que el Arsenal sigue con las manos vacías en este torneo.

Temas relacionados:

Champions League

Final

PSG

Arsenal

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Cuba hay una implosión lenta": presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, reafirma la necesidad de elecciones tras la publicación del Manifiesto de Panamá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la Selección Argentina | Foto: AFP
Mundial 2026

Lionel Scaloni sorprende al confirmar la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026 y dejar por fuera a una promesa del fútbol europeo

Jugadores de la Selección COlombia concentrados en Bogotá - Foto: EFE
Selección Colombia

Asistente técnico de la selección Colombia es confirmado como nuevo entrenador de equipo colombiano a pocos días del Mundial 2026

Policía Turquía - Foto de referencia de EFE
Agresión

Agreden a reconocido jugador sudamericano en un centro comercial de Turquía: el atacante fue capturado

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Papa

Magnifica Humanitas, 1

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos venezolanos piden la liberdad de sus allegados - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"No hay intención de trasladarlos a un hospital, los ignoran": directora de la ONG Justicia y Proceso sobre presos políticos con enfermedades crónicas en Venezuela

Portaviones USS Gerald R. Ford/ Pete Hegseth - Fotos X: @SecWar
Pete Hegseth

Así recibió el secretario de Guerra de EE. UU. al portaviones Gerald R. Ford tras su regreso del operativo contra Maduro y el despliegue cerca de Irán

Jugadores de la Selección Argentina | Foto: AFP
Mundial 2026

Lionel Scaloni sorprende al confirmar la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026 y dejar por fuera a una promesa del fútbol europeo

Creadora de contenido venezolana Valentina Velásquez, conocida popularmente en redes sociales como 'Valentina Mor' - Fotos: X
Captura

La creadora de contenido venezolana 'Valentina Mor' fue capturada en Medellín por presuntamente drogar y robar a extranjeros

Christopher Landau y Rodrigo Paz - Fotos: AFP
manifestaciones en Bolivia

El subsecretario de Estado de EE. UU. manifestó su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz tras protestas en Bolivia

Científico del Instituto Malbrán manipulando contenedores utilizados para diagnosticar el hantavirus de los Andes - Foto: AFP
hantavirus

Según la Organización Mundial de la Salud, el primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haber sido a bordo o en escala

Jugadores de la Selección COlombia concentrados en Bogotá - Foto: EFE
Selección Colombia

Asistente técnico de la selección Colombia es confirmado como nuevo entrenador de equipo colombiano a pocos días del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre