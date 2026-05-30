"El PSG es el mejor equipo del mundo": Arteta y Ødegaard dan la cara tras derrota del Arsenal en la final de Champions Legue

El París Saint-Germain Football Club (Francia) se midió en la final de la UEFA Champions League frente al Arsenal (Inglaterra) este sábado 30 de mayo.

Los de la capital francesa lograron el bicampeonato de Europa. Alzaron su segunda 'orejona' de forma consecutiva al vencer al Arsenal en la 'lotería' de los penaltis (4-3).

Tras el encuentro, en zona mixta, tanto el DT del Arsenal, Miker Arteta, como el delantero de 'los Gunners', Martin Ødegaard, dieron la cara tras la derrota.

"Lo tuvimos cerca, pero el deporte es así de cruel a veces... "El PSG es el mejor equipo del mundo... El dolor ahora creo que lo necesitamos sentir. Y si queremos llegar al nivel que queremos llegar, tienes que asumir eso y aprender sobre eso para que ese dolor te lleve a metas más grandes y a otro nivel", dijo Arteta.

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Por su parte, Ødegaard pronunció: "Es brutal irse con las manos vacías, pero hemos conseguido cosas increíbles esta temporada. Vamos a sobreponernos a esta derrota y volveremos con más fuerza el próximo año. Es una derrota difícil de aceptar, sobre todo al llegar en la tanda de penales. Es brutal. En un partido así, deciden los pequeños detalles. Todavía más en los penales. Así es el fútbol y hay que aceptarlo".

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Acciones destacadas de la gran final de la UCL:

En un partido con juego poco vistoso y con mucho nerviosismo, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los Gunners sólo cinco minutos después del pitido inicial.

Ya en la segunda mitar, el Balón de Oro Ousmane Dembélé igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir (64').

Así las cosas el conjunto parisino y la escuadra londinense empataron tanto en el tiempo reglamentario como el la prórroga 1-1.

Posteriormente, en el Puskás Aréna de la ciudad de Budapest (Hungría) llegó la tanda de penaltis.

Dato curioso: pasaron 10 años para que una final de la UEFA Champions League se definiera desde los '12 pasos'.

La última vez tuvo lugar en el curso 2015-2016, cuando el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en la tanda de penales en el estadio de San Siro.

Con esta conquista PSG logra su segunda Champions League, mientras que el Arsenal sigue con las manos vacías en este torneo.