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Martes, 26 de mayo de 2026
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Investigación

Así fue la búsqueda de Yulixa Toloza, fallecida tras acudir a centro clandestino de cirugías en Colombia

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza; la causa de su muerte podría tardar varios días
Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza; la causa de su muerte podría tardar varios días
Dron policial localizó el cadáver en una zona boscosa de Cundinamarca con ayuda del testimonio de la capturada en Venezuela.

Un operativo policial sin precedentes en Colombia logró localizar el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina de Bogotá.

El hallazgo ocurrió en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, después de seis días de intensa búsqueda que mantuvo en vilo al país.

Noticias RCN reveló en exclusiva las imágenes aéreas captadas por drones de la policía durante el operativo del 19 de mayo, que culminó con el descubrimiento del cadáver.

Lo extraordinario del caso es que la búsqueda fue guiada en tiempo real mediante videollamada desde Venezuela por María Fernanda Delgado Hernández, propietaria de la estética Beauty Laser, recientemente capturada en dicho país.

Según información policial, Delgado Hernández dirigió a los investigadores colombianos, en coordinación con autoridades venezolanas, por carreteras y zonas boscosas de Cundinamarca.

La sospechosa explicó que el abandono del cuerpo ocurrió durante la noche, lo que dificultaba recordar el punto exacto de ubicación.

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a búsqueda se extendió en un radio de más de 30 kilómetros hasta que los agentes de la DIJIN encontraron las primeras pistas: chaquetas rosadas, prendas de ropa y objetos personales de la víctima al costado de la carretera. Minutos después, con apoyo del dron, divisaron el cuerpo en la zona boscosa.

El testimonio de Delgado Hernández reveló detalles escalofriantes. La mujer confesó que Yulixa Toloza no murió en la estética, sino dentro del vehículo en el que intentaban deshacerse de ella.

"Todavía tenía signos vitales cuando la sacaron del establecimiento en Bogotá", habría declarado la capturada, atribuyendo la idea de abandonar el cuerpo a un hombre conocido como "Leo", supuesto anestesiólogo de nacionalidad cubana que permanece prófugo.

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Las autoridades identifican a "Leo" como una de las piezas clave del caso. Aparecería en videos de cámaras de seguridad que registraron el momento en que Yulixa, aparentemente inconsciente, fue arrastrada por dos hombres al salir de la estética.

Para los investigadores, este caso no se trata de simple negligencia médica. "Lo que vino después de la cirugía fue una operación para ocultar lo ocurrido", señalan fuentes policiales, describiendo una huida, intentos por desaparecer evidencias y un recorrido de más de 100 kilómetros con el cuerpo mientras los responsables escapaban hacia Venezuela.

Al respecto, el exfiscal general Guillermo Ignacio Mendoza indicó a NTN24 que existen dos situaciones jurídicas diferenciadas: el procedimiento en la clínica y la posterior desaparición del cadáver.

Según Mendoza, el primer caso debe tratarse con criterio de dolo eventual, que conlleva mayor penalidad que un delito culposo por negligencia.

Respecto a la extradición de los capturados venezolanos, Mendoza citó el artículo 6 del Código Penal Venezolano: "La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público".

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