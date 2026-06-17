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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Meteorito

Mientras muchos dormían, una gigantesca bola de fuego que brillaba más que Venus cruzó el cielo y fue captada en video por la NASA

junio 17, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Meteorito | Foto NASA
Meteorito | Foto NASA
El fenómeno espacial media unos 7.6 centímetros de diámetro y 0.5 kg de peso que se desintegró por completo en la atmósfera.

La NASA anuncio a través de su cuenta de red social X que una “bola de fuego” surco los cielos del planeta Tierra, y fue captada por la cámara de meteoritos Centro de Vuelos Espaciales Marshall.

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A las 10:26 p.m. se presentó el espectáculo del meteorito, y en compañía de un video, la agencia espacial escribió: “Esta bola de fuego viajó desde Mississippi hasta Missouri, y lo capturamos usando una de nuestras cámaras de meteoritos NASA Marshall en Huntsville”.

De acuerdo con la agencia espacial, el fenómeno media unos 7.6 centímetros de diámetro y 0.5 kg de peso que se desintegró por completo en la atmósfera.

Fue 16 veces más brillante que el planeta Venus y se hizo visible a 96 kilómetros sobre Tupelo. Su recorrido fue de 480 kilómetros aproximadamente.

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Por otro lado, la NASA ha confirmado múltiples ingresos notables de meteoros sobre Estado Unidos y Canadá, incluyendo el gran evento del 30 de mayo, donde un meteoro hizo temblar el país.

No obstante, aunque la NASA no mantiene un único registro o número cerrado de “cuantos meteoritos” caen, si mantiene un monitoreo permanente de las rocas que se desintegran y alerta sobre los que están próximos a acercarse a nuestra atmósfera.

Datos curiosos sobre las piedras espaciales

Un asteroide, cometa, meteoroide, meteoro y meteorito son objetos muy distintos con características muy particulares, donde su paso por la Tierra se presenta en pocas ocasiones.

Por ejemplo, aproximadamente cada 2000 años, un meteoroide del tamaño de un campo de fútbol impacta la Tierra y causa daños significativos.

Por otro lado, una vez al año, un asteroide del tamaño de un automóvil impacta contra la atmósfera terrestres, donde crea una bola de fuego y se desintegra antes de llegar a una superficie.

Cada suceso de rocas espaciales le permite a la NASA mejorar sus objetos de observación y estudiar un cada vez más el universo.

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