Comunidad Andina de Naciones pone ultimátum a Ecuador y Colombia para que levanten los aranceles mutuos en medio de crisis diplomática

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenó a Colombia y a Ecuador levantar en un plazo de 10 días los aranceles y restricciones comerciales que se impusieron mutuamente en los últimos meses por considerar que incumplen normas de libre comercio del bloque.

Bogotá y Quito adoptaron aranceles de hasta 100% desde inicio de año, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática en medio de tensiones por la seguridad en la frontera común y el tráfico de drogas.

Según resoluciones publicadas en el portal de la CAN la noche del jueves, ambos países tienen 10 días hábiles para desmontar las medidas.

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Ordenan en particular retirar las prohibiciones de Colombia al ingreso terrestre de una serie de productos ecuatorianos, y la disposición de Ecuador de únicamente tener habilitado como paso fronterizo el puente internacional de Rumichaca.

La CAN determinó que los aranceles y demás restricciones aplicadas en las fronteras perjudican el intercambio de bienes dentro de la subregión y contradicen el Programa de Liberación Comercial, mecanismo que garantiza el libre tránsito de mercancías entre los integrantes del bloque.

"Exhortamos a la República de Ecuador y a la República de Colombia a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo (...) sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional", indicó la CAN en una resolución.

La CAN, con sede en Lima, es un organismo regional de integración que también incluye a Perú y Bolivia. Colombia es uno de los mayores socios comerciales de Ecuador dentro del bloque, y el segundo del mundo después de Estados Unidos.