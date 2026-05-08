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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Aranceles

Comunidad Andina de Naciones pone ultimátum a Ecuador y Colombia para que levanten los aranceles mutuos en medio de crisis diplomática

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Bogotá y Quito adoptaron aranceles de hasta 100% desde el inicio de año, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenó a Colombia y a Ecuador levantar en un plazo de 10 días los aranceles y restricciones comerciales que se impusieron mutuamente en los últimos meses por considerar que incumplen normas de libre comercio del bloque.

Bogotá y Quito adoptaron aranceles de hasta 100% desde inicio de año, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática en medio de tensiones por la seguridad en la frontera común y el tráfico de drogas.

Según resoluciones publicadas en el portal de la CAN la noche del jueves, ambos países tienen 10 días hábiles para desmontar las medidas.

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Ordenan en particular retirar las prohibiciones de Colombia al ingreso terrestre de una serie de productos ecuatorianos, y la disposición de Ecuador de únicamente tener habilitado como paso fronterizo el puente internacional de Rumichaca.

La CAN determinó que los aranceles y demás restricciones aplicadas en las fronteras perjudican el intercambio de bienes dentro de la subregión y contradicen el Programa de Liberación Comercial, mecanismo que garantiza el libre tránsito de mercancías entre los integrantes del bloque.

"Exhortamos a la República de Ecuador y a la República de Colombia a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo (...) sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional", indicó la CAN en una resolución.

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La CAN, con sede en Lima, es un organismo regional de integración que también incluye a Perú y Bolivia. Colombia es uno de los mayores socios comerciales de Ecuador dentro del bloque, y el segundo del mundo después de Estados Unidos.

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