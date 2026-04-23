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Jueves, 23 de abril de 2026
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Nicolás Maduro

Arrestan a soldado de EE. UU. por ganar 400.000 dólares apostando sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto EFE
Nicolás Maduro | Foto EFE
"Tenía acceso a información sensible, no pública y clasificada sobre esta operación", indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un soldado de Estados Unidos, sospechoso de haberse embolsado más de 400.000 dólares al apostar por la caída del exlíder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha sido acusado de fraude, según informó este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Se trata del soldado Ken Van Dyke, quien está acusado de utilizar información clasificada para realizar apuesta relacionadas con una intervención de Estado Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, a través del sitio web de predicciones Polymarket, indicó el Departamento en un comunicado.

Destinado en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, el sospechoso presuntamente "participó en la planificación y ejecución" de la operación para capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos, según el comunicado.

"Tenía acceso a información sensible, no pública y clasificada sobre esta operación".

Desde principios de diciembre, el hombre de 38 años apostó un total aproximado de 33.000 dólares en 13 apuestas relacionadas con una intervención de Washington en Venezuela o la caída de Maduro.

Como resultado, Van Dyke ganó sus apuestas en estos contratos. En total, presuntamente obtuvo una ganancia de aproximadamente 409.881 dólares, según el Departamento de Justicia.

Se le procesa, entre otros cargos, por "uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal", "robo de información gubernamental", fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales; cargos que conllevan una posible pena de varias décadas de prisión.

"Los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas armadas tienen acceso a información clasificada (...) y tienen prohibido usar esta información altamente sensible para beneficio económico personal", declaró el Fiscal General Interino Todd Blanche.

Sitios de predicción como Polymarket y Kalshi, que permiten a los usuarios apostar sobre la probabilidad de que ocurra un evento, ya han sido implicados en el conflicto de Medio Oriente.

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Por ejemplo, las cuentas abiertas en Polymarket generaron 1,2 millones de dólares tras apostar por un ataque de Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, día en que comenzó la ofensiva.

A finales de marzo, una oleada de ventas en el mercado petrolero, apenas minutos antes de un anuncio de Donald Trump en el que mencionaba conversaciones con Irán, despertó sospechas entre operadores y políticos, muchos de los cuales lo vieron como una prueba de uso de información privilegiada.

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