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Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Alba Murcia relató en entrevista con La Mañana la difícil situación que afronta con el secuestro de su hijo, el agente de la Policía Franque Hoyos Murcia.

En entrevista con el programa La Mañana de NTN24, Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), se refirió a la situación de su ser querido y la de los otros funcionarios en cautiverio.

Durante su intervención, Murcia dijo que el ELN le está aplicando un “juicio revolucionario” a su hijo, el agente de la Policía Franque Hoyos Murcia. Ante eso, hizo un duro llamado al presidente Gustavo Petro, a quien acusó de no dedicar ni “5 minutos” de su tiempo para dialogar sobre la situación.

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“Yo le pido mucho a Dios que me dé mucha fortaleza para seguir luchando para la libertad de mi hijo, la de su compañero y la de los dos del CTI (...) Hemos luchado, hemos tocado miles de puertas y siempre nos dicen que tengamos paciencia (...) Yo lo único que le pido al Gobierno es que por favor nos escuche y nos dé esos cinco minutos”, comentó.

“Le pido al Gobierno desde aquí, desde NTN24, que me escuche (...) Yo he ido al Palacio de Nariño, al Congreso, señor presidente, y usted no ha sido capaz de escucharme”, añadió.

Sobre la situación puntual de Franque Hoyos Murcia, la mujer dijo que, como madre, siente que su hijo no está bien actualmente.

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“Siento que, para él, el mundo se le está acabando allá (...) Él dice 'mami tranquila que nosotros estamos bien, nos han dado buen trato', pero no es justificable porque yo el 28 de abril que nos llegó la prueba de supervivencia, yo le dije a mi otro hijo policía que no veía bien a su hermano”, relató.

Con la voz entrecortada, Alba le pidió a Dios mucha fortaleza para sobrellevar la dura situación que vive a causa del secuestro de su hijo: “Así uno sea fuerte, uno decae, pero toca seguir adelante”, dijo.

Y añadió: “Ha sido muy difícil porque mi hijo tiene dos hijos, la niña de doce años y el niño de tres años (...) ‘la niña me pregunta abuelita tú qué sabes de mi papá, cuánto tiempo se va a quedar allá, será que mi papá regresa (...)”.

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