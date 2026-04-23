Cruzar el Canal de Panamá supera el millón dólares: un buque decidió pagar astronómica cifra por saltarse la fila

Los ataques en Medio Oriente han incrementado la demanda de transportar carga vital a través del Canal de Panamá hasta tal punto que un buque que transportaba gas natural licuado (GNL) pagó 4 millones de dólares para saltarse la cola y evitar una espera que puede durar hasta cinco días, según un informe oficial.

Se ha registrado un aumento en estos pagos desde que comenzó la operación entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán el 28 de febrero, que llevaron al bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía fluvial crítica para una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural procedentes de los países del Golfo.

Para satisfacer la demanda de combustible, las refinerías asiáticas están optando por comprar petróleo o gas a Estados Unidos y enviarlo a través de la vía fluvial transoceánica en lugar de comprar a países del Golfo que dependen del Estrecho de Ormuz, según informes de la Autoridad del Canal de Panamá.

El número medio de barcos que atraviesan el canal diariamente "se ha mantenido fuerte", dijo la autoridad a AFP en un comunicado de esta semana, con 34 barcos en enero y 37 en marzo, y en más recientes jornadas, el pico superó los 40 tránsitos.

"El aumento refleja cambios en los patrones comerciales globales y en las condiciones del mercado, incluidos factores geopolíticos que afectan a rutas clave", afirmó la autoridad.

Los barcos que transitan por el canal reservan su pasaje con mucha antelación, y los barcos sin reserva esperan una media de cinco días para pasar, pero hay una subasta donde se pueden comprar tránsitos de última hora.

La subasta más reciente incluyó una oferta de 4 millones de dólares por un buque de GNL, y en las últimas semanas dos petroleros superaron las ofertas de 3 millones, según la autoridad.

Los precios medios pasados de las subastas entre octubre y febrero rondaban los 130.000 dólares, y ahora subieron a 385.000 dólares en marzo y abril.

El cinco por ciento del comercio marítimo global pasa por el Canal de Panamá, y sus principales usuarios son Estados Unidos y China. La ruta conecta principalmente la costa este de Estados Unidos con China, Corea del Sur y Japón.

En la primera mitad del año fiscal 2026 de Estados Unidos, que va de octubre a marzo, la vía fluvial panameña registró el paso de 6.288 barcos, un aumento interanual del 3,7 por ciento, según cifras oficiales.