Líderes del mundo se solidarizan con Donald Trump tras incidente con hombre armado en Cena de Corresponsales en Washington: "Inaceptable"

Numerosos líderes alrededor del mundo condenaron el incidente ocurrido en la noche de este sábado en Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en la gala anual de los corresponsales de la Casa Blanca.

Según las autoridades, el sospechoso, que comparecerá el lunes ante la justicia, iba armado de una escopeta, una pistola y cuchillos.

Presidentes latinoamericanos, así como europeos y líderes de organismos multilaterales rechazaron enfáticamente el atentado contra el mandatario norteamericano.

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El rey Carlos III de Inglaterra expresó su "gran alivio" de que el presidente Trump, su esposa Melania y otros invitados salieran ilesos del tiroteo, indicó el Palacio de Buckingham.

A su vez, el primer ministro británico, Keir Starmer, se dijo en X "conmocionado" por el tiroteo y recalcó que "cualquier ataque a las instituciones democráticas o la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más contundentes".

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en la red social X que se había comunicado con Trump “para expresarle mi solidaridad, así como a la primera dama, tras el intento de atentado". "Hemos subrayado que la violencia política no tiene cabida en nuestras democracias", agregó.

También desde su cuenta de X, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que "el ataque armado de anoche dirigido al presidente de Estados Unidos es inaceptable. La violencia nunca tiene lugar en democracia. Le dirijo a Donald Trump todo mi apoyo".

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La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, manifestó su "plena solidaridad y simpatía sincera" a Trump y a los demás asistentes. "El odio político no tiene cabida en nuestras democracias. No toleraremos que el fanatismo envenene los espacios de debate e información libres", añadió.

A su vez, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, dijo que él y su esposa Sara están "conmocionados por el intento de asesinato" contra el presidente Trump. "Enviamos nuestros deseos de un restablecimiento pleno y rápido al policía herido, y felicitamos al Servicio Secreto de Estados Unidos por su reacción tan ágil y decisiva", subrayó.

Por Latinoamérica, los presidentes de Brasil, México y Argentina enviaron mensajes de solidaridad para el mandatario de la Unión Americana.

El presidente de Brasil expresó en la red social X su "solidaridad con el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y con todos los presentes en la cena de corresponsales en Washington". "Brasil repudia firmemente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger", señaló.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en un mensaje en la red social X que "la violencia no debe ser nunca el camino". "Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino", escribió.

"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump", indicó la presidencia argentina de Javier Milei en un comunicado.

El jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo condenar “el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente". "La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", agregó.