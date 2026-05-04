NTN24
Lunes, 04 de mayo de 2026
Lunes, 04 de mayo de 2026
Aranceles

Ecuador anunció la reducción de aranceles a Colombia del 100% al 75%: la candidata Paloma Valencia se atribuyó la gestión de esta decisión

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Noboa / Paloma Valencia - Fotos: AFP
Daniel Noboa / Paloma Valencia - Fotos: AFP
La decisión tomada por la administración de Noboa busca “mecanismos de cooperación bilateral” que permitan trabajar en conjunto en pro de la seguridad fronteriza.

La Presidencia de Ecuador, por medio de un comunicado, informó este lunes que a partir del 1 de junio del presente año aplicará la reducción de aranceles a los productos colombianos del 100% al 75%.

“Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia”, se expresa en el oficio publicado en las redes sociales oficiales del gobierno ecuatoriano.

De acuerdo con la información compartida por medio del comunicado, esta medida tomada por la administración de Noboa busca “mecanismos de cooperación bilateral” que permitan el trabajo en conjunto en pro de la seguridad fronteriza que comparten los dos países.

“Esta decisión ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza”, se lee en comunicado.

Paloma Valencia manifiesta haber sido mediadora de esta decisión

Entre tanto, la candidata a la presidencia de Colombia, por el Centro Democrático, Paloma Valencia, se atribuyó la gestión para la reducción de los aranceles a la importación de productos colombianos hacia Ecuador, tras sostener una conversación telefónica con Noboa.

“Le expresé mi compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente de Colombia”, indicó Valencia por medio de una publicación en su cuenta de X.

o

En ese sentido, manifestó que “el presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno”.

Asimismo, la candidata presidencial aprovechó la oportunidad para cuestionar la gestión del mandatario colombiano, Gustavo Petro, en el suroccidente de Colombia, zona fronteriza con Ecuador.

Para Paloma Valencia, “el daño que se le ha causado” en esta zona del país “es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto; muestra que siempre le ha importado más favorecer a los criminales que cooperar con mandatarios vecinos para combatirlos”.


Los dos países sostienen desde febrero una tensión arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo tanto de Colombia como de Ecuador.

La tasa, que Ecuador llama de "seguridad", ha pasado del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo y el 100% en mayo.

o

Las tensiones entre ambas naciones se originan tras los cuestionamientos de Daniel Noboa ante la supuesta falta de apoyo del gobierno de Gustavo Petro en el combate al narcotráfico y los grupos criminales que operan en la zona fronteriza que comparten.

Por su parte, Petro insistió en llamar "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas, relacionado con el partido opositor de Noboa. El presidente ecuatoriano considera esos dichos un "atentado" contra la soberanía de su país.

Temas relacionados:

Aranceles

Ecuador

Colombia

Daniel Noboa

Gustavo Petro

Paloma Valencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se va a reanudar la guerra": experto ante advertencia de Trump al régimen de Irán con nuevo 'Proyecto Libertad' para abrir el estrecho de Ormuz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Por primera vez, EE. UU. tiene una administración que ha comprendido la naturaleza de la amenaza de Cuba": experto analiza la advertencia de Trump al régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Corina Machado respondió en NTN24 a las incendiarias declaraciones de Jorge Rodríguez contra los venezolanos en el exilio que han huido del régimen

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

¿Salvarlos o sacrificarlos? El dilema de los hipopótamos en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

EE. UU. lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz en medio de serias amenazas de Irán

Protestas en Bogotá - AFP
Colombia

"Una orquestación criminal para afectar la democracia": Diego Molano frente a sentencia del Tribunal de Bogotá sobre 'estallido social' de 2021

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, pronuncia unas palabras tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid-Foto: EFE/Canva
Transición democrática

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ecuador creará una megacárcel con características similares al CECOT - Foto: AFP
Ecuador

Inspirada en el CECOT de El Salvador, Ecuador anunció la creación de una megacárcel para combatir la criminalidad

Nicolás Maduro Guerra - EFE
Nicolás Maduro Guerra

“Nicolacito por los menos tu papá tiene el privilegio de comunicarse contigo, nosotros no la tuvimos”: ex preso político venezolano

Más de Economía

Ver más
Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: AFP
Precio del petróleo

Temor por posible bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz eleva 5% los precios del petróleo

Kevin Warsh y Donald Trump - AFP
FED

Comisión del Senado de Estados Unidos aprobó candidato de Trump para dirigir la FED: dio luz verde para su nombramiento definitivo

Cargamento de petróleo - Foto: EFE
Petróleo

Incertidumbre en las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán provoca subida del petróleo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gas | Foto Canva
América Latina

Unión Industrial Argentina alerta por posibles restricciones en el suministro de gas y “altos costos para la industria”

JD Vance y Shehbaz Sharif (AFP)
Irán

Irán y EE. UU. comienzan negociaciones de paz en Pakistán en medio de una marcada desconfianza mutua

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

"Trump alarga el plazo porque si no, se desataría el infierno": experto sobre extensión de cese al fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán

Morat - Foto EFE
Morat

Orgullo colombiano en el Festival Coachella 2026: Morat ya tiene fechas y horas de las que serán dos presentaciones históricas

Karol G en Coachella | Foto AFP
Karol G

"No sientan miedo, sientan orgullo": Karol G hace historia como la primera latina en encabezar Coachella

Ataque israelí en Beirut, Líbano - Foto EFE
Israel

Ejército israelí anuncia que abatió al sobrino del líder de Hezbolá y a un alto comandante de una milicia militar vinculada al grupo terrorista

Régimen de los Ayatolás / FOTO: EFE
Irán - EEUU

“La propuesta del régimen de Irán es básicamente de rendición de parte del hemisferio occidental”: experto internacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre