Ecuador anunció la reducción de aranceles a Colombia del 100% al 75%: la candidata Paloma Valencia se atribuyó la gestión de esta decisión

La Presidencia de Ecuador, por medio de un comunicado, informó este lunes que a partir del 1 de junio del presente año aplicará la reducción de aranceles a los productos colombianos del 100% al 75%.

“Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia”, se expresa en el oficio publicado en las redes sociales oficiales del gobierno ecuatoriano.

De acuerdo con la información compartida por medio del comunicado, esta medida tomada por la administración de Noboa busca “mecanismos de cooperación bilateral” que permitan el trabajo en conjunto en pro de la seguridad fronteriza que comparten los dos países.

“Esta decisión ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza”, se lee en comunicado.

Paloma Valencia manifiesta haber sido mediadora de esta decisión

Entre tanto, la candidata a la presidencia de Colombia, por el Centro Democrático, Paloma Valencia, se atribuyó la gestión para la reducción de los aranceles a la importación de productos colombianos hacia Ecuador, tras sostener una conversación telefónica con Noboa.

“Le expresé mi compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente de Colombia”, indicó Valencia por medio de una publicación en su cuenta de X.

En ese sentido, manifestó que “el presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno”.

Asimismo, la candidata presidencial aprovechó la oportunidad para cuestionar la gestión del mandatario colombiano, Gustavo Petro, en el suroccidente de Colombia, zona fronteriza con Ecuador.

Para Paloma Valencia, “el daño que se le ha causado” en esta zona del país “es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto; muestra que siempre le ha importado más favorecer a los criminales que cooperar con mandatarios vecinos para combatirlos”.



Los dos países sostienen desde febrero una tensión arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo tanto de Colombia como de Ecuador.

La tasa, que Ecuador llama de "seguridad", ha pasado del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo y el 100% en mayo.

Las tensiones entre ambas naciones se originan tras los cuestionamientos de Daniel Noboa ante la supuesta falta de apoyo del gobierno de Gustavo Petro en el combate al narcotráfico y los grupos criminales que operan en la zona fronteriza que comparten.

Por su parte, Petro insistió en llamar "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas, relacionado con el partido opositor de Noboa. El presidente ecuatoriano considera esos dichos un "atentado" contra la soberanía de su país.