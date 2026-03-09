NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Registraduría

Conozca la fecha límite de inscripción de su cédula para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Puesto de votación en Bogotá, Colombia - Foto AFP
Puesto de votación en Bogotá, Colombia - Foto AFP
La Registradora Nacional del Estado Civil informó que aquellas personas que no pudieron votar este domingo, o que desean participar por primera vez, tendrán la oportunidad de hacerlo en la primera vuelta.

Este 8 de marzo, Colombia llevó a cabo una jornada electoral clave que renovó el Congreso de la Republica y marcó el rumbo para las presidenciales de mayo.

En esta oportunidad, la aspirante del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, ganó la Gran Consulta por Colombia y se convirtió en candidata a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Valencia venció en las urnas a los precandidatos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Para aquellas personas que no pudieron votar este domingo por no haber actualizado su lugar de residencia o aquellos que desean participar por primera vez, aún tendrán la oportunidad de hacerlo en la primera vuelta.

o

De acuerdo con la Registradora Nacional del Estado Civil, el plazo máximo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación será el 31 de marzo de 2026.

Este proceso se podrá llevar a cabo en cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Si votó el 8 de marzo en su lugar de votación habitual y no ha cambiado de domicilio, no requiere realizar ningún trámite adicional, su cédula permanece habilitada para el 31 de mayo.

La inscripción es solo para que quienes necesitan actualizar su ubicación en el censo electoral, de esta manera puedan votar en un lugar cercano y cómodo.

Cómo inscribir su Cédula de Ciudadanía para las elecciones en el exterior

La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano informa que el colombiano en el exterior “que quiera fijar su lugar de votación en una Embajada o Consulado de Colombia, y que desee participar en las elecciones para Presidente y Vicepresidente en 2026, podrá inscribir su cédula de ciudadanía en cualquier momento en el respectivo Consulado o Embajada, hasta dos meses antes de la correspondiente jornada electoral”.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Consulte el lugar donde su cédula se encuentra inscrita para votar en: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/
• Preséntese con su cédula de ciudadanía o con su pasaporte colombiano.
• Preséntese antes de las fechas límite de inscripción

Temas relacionados:

Registraduría

Colombia

cédula

Elecciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estos son los escenarios que enfrentarán Donald Trump y el mundo con el sucesor de Alí Jameneí, según experto en el Medio Oriente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
USS Iwo Jima - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Un militar de EE. UU. cayó por la borda de un buque en el Caribe, aparentemente el "USS Iwo Jima" que usaron para trasladar a Maduro a Nueva York

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia confirma la liberación de dos candidatos al Congreso que permanecieron en cautiverio durante 40 y 17 horas

Foto: @nayibbukele
El Salvador

El Salvador decomisó más de 6 toneladas de cocaína en el Pacífico y detuvo a 10 hombres en una embarcación con bandera de Tanzania

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
atención medica genérico / FOTO: EFE
Salud en Colombia

“Estamos sin el medicamento”: familiar del niño fallecido Kevin Acosta que también padece hemofilia

Jugadoras de las selecciones Sub-20 Femenina de Colombia Venezuela - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia y Venezuela comienzan su camino en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20. ¿Lograrán clasificarse al Mundial de Polonia?

USS Iwo Jima - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Un militar de EE. UU. cayó por la borda de un buque en el Caribe, aparentemente el "USS Iwo Jima" que usaron para trasladar a Maduro a Nueva York

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia confirma la liberación de dos candidatos al Congreso que permanecieron en cautiverio durante 40 y 17 horas

Shakira y Beéle | Foto: EFE
Shakira

Shakira encontró nueva profesión: la barranquillera enseñó el tatuaje que le hizo al cantante Beéle

Foto: @nayibbukele
El Salvador

El Salvador decomisó más de 6 toneladas de cocaína en el Pacífico y detuvo a 10 hombres en una embarcación con bandera de Tanzania

Caos en México luego de que el ejército abatiera a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
México

Caos en México luego de que el ejército abatiera a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre