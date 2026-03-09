Conozca la fecha límite de inscripción de su cédula para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Este 8 de marzo, Colombia llevó a cabo una jornada electoral clave que renovó el Congreso de la Republica y marcó el rumbo para las presidenciales de mayo.

En esta oportunidad, la aspirante del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, ganó la Gran Consulta por Colombia y se convirtió en candidata a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Valencia venció en las urnas a los precandidatos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Para aquellas personas que no pudieron votar este domingo por no haber actualizado su lugar de residencia o aquellos que desean participar por primera vez, aún tendrán la oportunidad de hacerlo en la primera vuelta.

De acuerdo con la Registradora Nacional del Estado Civil, el plazo máximo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación será el 31 de marzo de 2026.

Este proceso se podrá llevar a cabo en cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Si votó el 8 de marzo en su lugar de votación habitual y no ha cambiado de domicilio, no requiere realizar ningún trámite adicional, su cédula permanece habilitada para el 31 de mayo.

La inscripción es solo para que quienes necesitan actualizar su ubicación en el censo electoral, de esta manera puedan votar en un lugar cercano y cómodo.

Cómo inscribir su Cédula de Ciudadanía para las elecciones en el exterior

La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano informa que el colombiano en el exterior “que quiera fijar su lugar de votación en una Embajada o Consulado de Colombia, y que desee participar en las elecciones para Presidente y Vicepresidente en 2026, podrá inscribir su cédula de ciudadanía en cualquier momento en el respectivo Consulado o Embajada, hasta dos meses antes de la correspondiente jornada electoral”.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Consulte el lugar donde su cédula se encuentra inscrita para votar en: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

• Preséntese con su cédula de ciudadanía o con su pasaporte colombiano.

• Preséntese antes de las fechas límite de inscripción