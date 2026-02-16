NTN24
Jugadoras de las selecciones Sub-20 Femenina de Colombia Venezuela - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia y Venezuela comienzan su camino en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20. ¿Lograrán clasificarse al Mundial de Polonia?

febrero 16, 2026
Por: Natalya Baquero González
En esta instancia de la competencia, el equipo que más puntos sume durante las cinco fechas será el campeón.

Este lunes las selecciones de Colombia y Venezuela comenzarán su camino en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, fase a la cual clasificaron los seis mejores equipos de la fase de grupos.

o

Durante esta etapa, en la que se disputarán cinco fechas, tanto la Tricolor como La Vinotinto se enfrentarán con la local Paraguay, Brasil, Argentina y Ecuador. De esta instancia de la competencia saldrá el campeón y se definirán las selecciones que clasifiquen a la Copa del Mundo de Polonia.

Las cafeteras que participan por décima ocasión en este certamen, en el que han sido subcampeonas en dos oportunidades, en Colombia 2010 y Ecuador 2018, buscan su primer título en este campeonato, del cual Brasil es campeón absoluto.

Asimismo, las dirigidas por el profesor Carlos Paniagua buscan en su cuarta clasificación a una Copa del Mundo de la categoría.

Por su parte, la Vinotinto, que fue subcampeona en el torneo que se disputó en territorio brasileño en el año 2015, en esta nueva edición busca alcanzar la gloria por primera vez desde la creación de este torneo.

Aparte del título, las dirigidas por el entrenador Ángel Hualde buscarán su clasificación a un Mundial de la categoría. El conjunto criollo quiere ser parte de los cuatro equipos que representen a Sudamérica en la Copa del Mundo de Polonia que se disputará en el mes de septiembre.

o

Cabe resaltar que en esta instancia de la competencia los equipos se enfrentarán en juegos directos; de allí que el que más logre sumar más puntos durante las cinco fechas se convertirá en el campeón de la competencia.

Así se disputarán las cinco jornadas del hexagonal del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20

Fecha 1 – Lunes 16 de febrero

  • Paraguay vs. Brasil
  • Argentina vs. Venezuela
  • Colombia vs. Ecuador

Fecha 2 - Jueves 19 de febrero

  • Venezuela vs. Paraguay
  • Colombia vs. Brasil
  • Argentina vs. Ecuador

Fecha 3 – Domingo 22 de febrero

  • Venezuela vs. Ecuador
  • Brasil vs. Argentina
  • Paraguay vs. Colombia

Fecha 4 – miércoles 25 de febrero

  • Ecuador vs. Brasil
  • Venezuela vs. Colombia
  • Argentina vs. Paraguay

Fecha 5 – Sábado 28 de febrero

  • Ecuador vs. Paraguay
  • Brasil vs. Venezuela
  • Colombia vs. Argentina

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Así fue el doblete con el que el colombiano Luis Suárez se convirtió en el héroe del triunfo del Sporting Lisboa frente al PSG en la Champions League

Francisco Cerúndolo celebra su título en Buenos Aires. (EFE)
Argentina

Tenista sudamericano conmovió al público local tras ganar por primera vez el torneo más importante de su país

Caracas FC de Venezuela - Foto: EFE
Fútbol venezolano

El golazo en el fútbol venezolano que piden sea incluido entre los nominados al premio Puskas de la FIFA

Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a los senadores estadounidenses por “el firme apoyo a la democracia y libertad de las Américas”

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Dirigente político Juan Pablo Guanipa fue secuestrado apenas horas después de su excarcelación

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Régimen venezolano

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Satélite Starlink | Foto SpaceX
Elon Musk

SpaceX pide permiso para lanzar un millón de satélites solares y crear centros de datos de IA en órbita

Fotos: AFP
Clan del Golfo

Clan del Golfo suspende negociaciones con el Gobierno Petro tras su reunión con Donald Trump

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre