Colombia y Venezuela comienzan su camino en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20. ¿Lograrán clasificarse al Mundial de Polonia?

Este lunes las selecciones de Colombia y Venezuela comenzarán su camino en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, fase a la cual clasificaron los seis mejores equipos de la fase de grupos.

Durante esta etapa, en la que se disputarán cinco fechas, tanto la Tricolor como La Vinotinto se enfrentarán con la local Paraguay, Brasil, Argentina y Ecuador. De esta instancia de la competencia saldrá el campeón y se definirán las selecciones que clasifiquen a la Copa del Mundo de Polonia.

Las cafeteras que participan por décima ocasión en este certamen, en el que han sido subcampeonas en dos oportunidades, en Colombia 2010 y Ecuador 2018, buscan su primer título en este campeonato, del cual Brasil es campeón absoluto.

Asimismo, las dirigidas por el profesor Carlos Paniagua buscan en su cuarta clasificación a una Copa del Mundo de la categoría.

Por su parte, la Vinotinto, que fue subcampeona en el torneo que se disputó en territorio brasileño en el año 2015, en esta nueva edición busca alcanzar la gloria por primera vez desde la creación de este torneo.

Aparte del título, las dirigidas por el entrenador Ángel Hualde buscarán su clasificación a un Mundial de la categoría. El conjunto criollo quiere ser parte de los cuatro equipos que representen a Sudamérica en la Copa del Mundo de Polonia que se disputará en el mes de septiembre.

Cabe resaltar que en esta instancia de la competencia los equipos se enfrentarán en juegos directos; de allí que el que más logre sumar más puntos durante las cinco fechas se convertirá en el campeón de la competencia.

Así se disputarán las cinco jornadas del hexagonal del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20

Fecha 1 – Lunes 16 de febrero

Paraguay vs. Brasil

Argentina vs. Venezuela

Colombia vs. Ecuador

Fecha 2 - Jueves 19 de febrero

Venezuela vs. Paraguay

Colombia vs. Brasil

Argentina vs. Ecuador

Fecha 3 – Domingo 22 de febrero

Venezuela vs. Ecuador

Brasil vs. Argentina

Paraguay vs. Colombia

Fecha 4 – miércoles 25 de febrero

Ecuador vs. Brasil

Venezuela vs. Colombia

Argentina vs. Paraguay

Fecha 5 – Sábado 28 de febrero