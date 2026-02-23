NTN24
Shakira

Shakira encontró nueva profesión: la barranquillera enseñó el tatuaje que le hizo al cantante Beéle

febrero 23, 2026
Por: Diana Pérez
Shakira y Beéle | Foto: EFE
Shakira y Beéle | Foto: EFE
Los colombianos ya han trabajado en el pasado juntos cuando hicieron una nueva versión del éxito musical "Hips Don't Lie" junto al cantante británico Ed Sheeran como parte de la serie "Spotify Anniversaries".

Los cantantes colombianos Shakira y Beéle vuelven a causar sensación en redes y esta vez no es por una colaboración musical ni por su aparición sorpresiva por las coloridas calles de Barranquilla.

La razón de volverse tendencia en redes, es por el reciente video publicado por la intérprete "Hips Don't Lie" en el que confesó haber adquirido una "segunda profesión".

Desde su cuenta en la red social Instagram, la barranquillera publicó un video en el que se ve que está tatuando a su colega Beéle en el brazo. Con guantes negros y la máquina de tatuajes en mano, Shakira agregó un nuevo a los otros que ya tenía el artista.

o

El video lo acompaña con la descripción: "Aún no supero que Beéle me haya hecho tatuarle el brazo a las 6 de la mañana con mi nombre. Creo que encontré una segunda profesión. ¿Quién más quiere uno?".

Al inicio del clip, la cantante dice, en modo de broma, "mientras no salga el chorro de sangre" y luego le añade: "yo te hago esto, pero no te lo puedes borrar. Como me entere que te lo has borrado...".

Visiblemente nerviosa, la barranquillera le pregunta "¿Estás seguro?", mientras se ríe sin parar. El cantante a modo de broma, grita y Shakira le dice: "Ay te mate, te mate. Te hice muy duro, ¿no?".

Cuando están sentados, el intérprete de 'Frente al mar' le explica como hacer el tatuaje. Beéle le comenta: "no lo hagas rápido, sigue la línea. Tranquilandia mi Shaki. ¿Si ves la línea rojita? Esa es la que tienes que trazar", a lo que Shakira responde "ya le estoy cogiendo el tiro a esto. ¿Qué más quieres que te tatúe?”.

Tras esto, la cámara enfoca el brazo del artista en el que se ve la palabra "Shaki" recién tatuada. Shakira y Beéle ya habían causado sensación en redes hace unos días tras ser vistos en Barranquilla juntos, en lo que pudo ser una posible grabación de un video musical.

Durante su visita en Barranquilla, ambos artistas han dejado ver en redes sociales la buena relación que hay entre ellos. En uno de los videos publicados por Beéle se le escucha decir: “Estoy listo con mi coletica”, a lo que Shakira responde entre risas “¿Coletica?”.

o

En esta serie, la barranquillera celebró el aniversario de sus álbumes "Pies Descalzos" y "Fijación Oral (Vol. 1 y 2)". Para ese entonces, Shakira explicó que la participación de Beéle responde a una conexión simbólica por el lugar en el que nacieron.

"Es de mi pueblo y parte de la nueva generación, y siendo esta canción la que puso a Barranquilla en el mapa en Estados Unidos, pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá", explicó en diálogo con la revista Variety.

