Estos son los escenarios que enfrentarán Donald Trump y el mundo con el sucesor de Alí Jameneí, según experto en el Medio Oriente

Paulo Botta, experto en Medio Oriente, analizó en El Informativo de NTN24 cuáles son los escenarios que enfrentarán el presidente Donald Trump y el mundo con Mojtabá Jameneí como sucesor del líder tirano del régimen iraní, Alí Jameneí, abatido en medio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

"Lo primero que vemos es algo que muchos estábamos temiendo (…) una mutación del poder en Irán. De una República Islámica donde los clérigos tenían casi todo el poder y la Guardia Revolucionaria y fuerzas armadas eran herramientas, hoy es esa Guardia Revolucionaria la que tiene el poder", dijo Botta.

VEA TAMBIÉN Este es el hijo del abatido ayatolá Alí Jamenei que asume el poder en el régimen de Irán o

El experto aseguró que, pese a que el nuevo líder es un clérigo, el régimen iraní está más cerca de ser de ser "una República Pretoriana, una república totalmente militarizada" antes que una República Islámica o clerical.

"Hay un cambio generacional y en ese cambio generacional los que están tomando la posta no son los que antes estaban gobernando en su mayoría, como el propio Alí Jameneí (…) son los que hicieron la guerra con Irak entre 1980 y 1988", agregó Botta.

Dentro de aquellos que participaron en esas operaciones militares en Irak, por parte del régimen iraní, estuvo, de acuerdo con el experto, el mismo Mojtabá Jameneí cuando aún era "muy joven".

Aquellos que propiciaron esa guerra se han caracterizado desde entonces y en la actualidad por estar "mucho menos dispuestos" a llegar a acuerdos en pro de un interés común internacional, según Botta.

"Por lo tanto, lo que tenemos y lo que nos muestra esta elección es que estamos en manos de gente que está menos dispuesta a negociar y más dispuesta a crear poder en términos militares y, por supuesto, una militarización del poder en Irán", expuso Botta.

VEA TAMBIÉN Trump "no está contento" con el nombramiento del hijo de Jamenei como nuevo líder del régimen de Irán o

El presidente Trump, entretanto, declaró el lunes al diario New York Post que "no está contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei para sustituir a su padre abatido, por lo que se estima que la ola de ataques continúe.