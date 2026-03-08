NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Domingo, 08 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Politólogos analizan tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial

marzo 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Las elecciones presidenciales, cabe resaltar, tendrán lugar el próximo 31 de mayo.

En entrevista con NTN24, Carolina Fierro, politóloga, y Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política de Colombia, analizaron las tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial.

Para Fierro, la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia no representa una sorpresa porque "era la única que tenía un partido como el Centro Democrático y porque tiene al expresidente Álvaro Uribe Vélez detrás".

o

Chacón, por su parte, cree que las elecciones de este 8 de marzo han sido muy "importantes" porque ayudan a despejar las "dudas con todo lo que se ha creado en las encuestas", que no reflejaron en su totalidad lo ocurrido en la jornada electoral.

"(Daniel) Quintero aparecía como ganador (en las encuestas) de la consulta del Frente Amplio y Roy Barreras va ganando (…) Juan Daniel Oviedo es una figura que logró en la última semana posicionarse y quedó segundo en la Gran Consulta a pesar de no tener un partido político", expresó Chacón.

La primera vuelta presidencial en Colombia, cabe resaltar, tendrá lugar el próximo 31 de mayo de 2026 y, en caso de que llegue a haber segunda vuelta, estaría prevista para el 21 de junio del mismo año.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Análisis

Votaciones

Congreso

Senado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Politólogos analizan tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios

Policía del régimen cubano - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Régimen cubano asegura que su guardia costera mató a cuatro personas que viajaban en una lancha con matrícula de Estados Unidos

Yvan Gil, canciller del régimen de Venezuela - Foto AFP
Canciller

Canciller del régimen venezolano pidió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios

Policía del régimen cubano - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Régimen cubano asegura que su guardia costera mató a cuatro personas que viajaban en una lancha con matrícula de Estados Unidos

Tripulación Crew-11 | Foto: EFE
Nasa

NASA reveló cuál fue el astronauta que sufrió un problema médico y que ocasionó la evacuación de la Estación Espacial Internacional

Yvan Gil, canciller del régimen de Venezuela - Foto AFP
Canciller

Canciller del régimen venezolano pidió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro

Fotos: Capturas del video de Cake Minuesa
Diosdado Cabello

Periodista español fue agredido cuando intentó preguntarle a la hermana de Diosdado Cabello por Juan Pablo Guanipa

Edmundo González y Delcy Rodríguez - AFP
Ley de Amnistía

Edmundo González dice sobre la ley de amnistía que no habrá "reconciliación duradera sin memoria" en Venezuela

Establecimiento
Cárcel

23 reos escaparon de una cárcel mexicana en medio de ataques tras la muerte de alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre