Politólogos analizan tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial

En entrevista con NTN24, Carolina Fierro, politóloga, y Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política de Colombia, analizaron las tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial.

Para Fierro, la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia no representa una sorpresa porque "era la única que tenía un partido como el Centro Democrático y porque tiene al expresidente Álvaro Uribe Vélez detrás".

Chacón, por su parte, cree que las elecciones de este 8 de marzo han sido muy "importantes" porque ayudan a despejar las "dudas con todo lo que se ha creado en las encuestas", que no reflejaron en su totalidad lo ocurrido en la jornada electoral.

"(Daniel) Quintero aparecía como ganador (en las encuestas) de la consulta del Frente Amplio y Roy Barreras va ganando (…) Juan Daniel Oviedo es una figura que logró en la última semana posicionarse y quedó segundo en la Gran Consulta a pesar de no tener un partido político", expresó Chacón.

La primera vuelta presidencial en Colombia, cabe resaltar, tendrá lugar el próximo 31 de mayo de 2026 y, en caso de que llegue a haber segunda vuelta, estaría prevista para el 21 de junio del mismo año.