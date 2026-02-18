“Estamos sin el medicamento”: familiar del niño fallecido Kevin Acosta que también padece hemofilia

El derecho humano más violado en Colombia no es abstracto, ni político: es la salud. El bien más valioso, especialmente para los más vulnerables.

Esta violación cobró la vida de Kevin Acosta, un niño colombiano de 7 años, quien murió por no recibir a tiempo su tratamiento para la hemofilia. El medicamento existía, el diagnóstico era claro y su vida pudo salvarse.

Sergio Torres, primo del niño Kevin Acosta, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando del caso del menor fallecido por hemofilia y contó que en la familia hay otras cuatro personas que padecen esta misma enfermedad, están en la misma EPS y no han recibido los medicamentos.

“En mi familia éramos cinco porque Kevin lastimosamente falleció por los hechos que ya conocemos, así que quedamos cuatro personas con hemofilia: mi hermano gemelo, mi primo de 10 años, mi sobrino recién nacido y mi persona”, aseguró.

“Estamos en la misma EPS y los cuatro estamos sin el medicamento que es vital para nuestra supervivencia”, complementó el primo de Kevin Acosta.

Por último, reflexionó acerca de lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que el niño murió por caerse de una bicicleta, minimizando el tema de la hemofilia y la falta de medicamentos.

“La Nueva EPS está intervenida por el actual gobierno y nosotros como pacientes no tenemos la culpa de esto y somos los más afectados. Echarle la culpa a una bicicleta es como ir a un restaurante y pedir un huevo frito y que me atore con el huevo y me digan que por qué no pidió gelatina, eso no tiene explicación. Es falso que no sabían la ubicación donde estaban porque fueron a hacerle la última aplicación en diciembre”, comentó.