NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Salud en Colombia

“Estamos sin el medicamento”: familiar del niño fallecido Kevin Acosta que también padece hemofilia

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El primo del menor de 7 años que murió por la hemofilia aseveró que en la familia hay otros cuatro miembros que padecen lo mismo y no han recibido el medicamento vital.

El derecho humano más violado en Colombia no es abstracto, ni político: es la salud. El bien más valioso, especialmente para los más vulnerables.

Esta violación cobró la vida de Kevin Acosta, un niño colombiano de 7 años, quien murió por no recibir a tiempo su tratamiento para la hemofilia. El medicamento existía, el diagnóstico era claro y su vida pudo salvarse.

o

Sergio Torres, primo del niño Kevin Acosta, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando del caso del menor fallecido por hemofilia y contó que en la familia hay otras cuatro personas que padecen esta misma enfermedad, están en la misma EPS y no han recibido los medicamentos.

“En mi familia éramos cinco porque Kevin lastimosamente falleció por los hechos que ya conocemos, así que quedamos cuatro personas con hemofilia: mi hermano gemelo, mi primo de 10 años, mi sobrino recién nacido y mi persona”, aseguró.

“Estamos en la misma EPS y los cuatro estamos sin el medicamento que es vital para nuestra supervivencia”, complementó el primo de Kevin Acosta.

Por último, reflexionó acerca de lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que el niño murió por caerse de una bicicleta, minimizando el tema de la hemofilia y la falta de medicamentos.

“La Nueva EPS está intervenida por el actual gobierno y nosotros como pacientes no tenemos la culpa de esto y somos los más afectados. Echarle la culpa a una bicicleta es como ir a un restaurante y pedir un huevo frito y que me atore con el huevo y me digan que por qué no pidió gelatina, eso no tiene explicación. Es falso que no sabían la ubicación donde estaban porque fueron a hacerle la última aplicación en diciembre”, comentó.

Temas relacionados:

Salud en Colombia

Niños

Muerte

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Estamos sin el medicamento”: familiar del niño fallecido Kevin Acosta que también padece hemofilia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Salud

Ver más
Alejandro Gaviria | Foto: EFE
Crisis de la Salud

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Cáncer de páncreas | Foto Canva
Cáncer

Científicos españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en modelos animales

Leidy Cuestas, diseñadora industrial
Colombia

Ella es la mujer más joven en la historia de Colombia en obtener patente médica por crear gimnasios para niños con parálisis cerebral

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Se conoce la primera declaración en video de Juan Pablo Guanipa tras su excarcelación: "Aquí estamos saliendo en libertad"

Petróleo Venezolano - EFE
Petróleo en Venezuela

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"El régimen tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible": María Corina Machado sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación

Selección de Venezuela celebra el triunfo ante Bolivia en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Fútbol femenino

Jugadora de La Vinotinto reveló cómo fue abusada sexualmente por un entrenador de la selección cuando ella era menor de edad; Deyna Castellanos reaccionó

Clermont-Ferrand (Francia) - Foto Canva/ Santa Lucía - Foto Bogoshorts
Cine

El cine colombiano llega a Francia para uno de los festivales más importantes del séptimo arte en el mundo

Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Guerra Comercial

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

El exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez | Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

"Cuando Petro se enfrente con Marco Rubio y Donald Trump, las cosas que le van a pedir van a ser tan grandes que lo van a dejar como un mentiroso": exembajador de Panamá ante la OEA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre