Un militar de EE. UU. cayó por la borda de un buque en el Caribe, aparentemente el "USS Iwo Jima" que usaron para trasladar a Maduro a Nueva York

Fuentes militares de Estados Unidos confirmaron que un marine asignado a un buque del despliegue naval en el Caribe cayó por la borda a principios de febrero y fue declarado muerto.

Además, un choque entre dos barcos de la flotilla militar que fue enviada por el Gobierno de Donald Trump para combatir el narcotráfico en aguas internacionales dejó dos heridos.

Según indicó el Cuerpo de Marines en un comunicado, el cabo de primera clase Chukwuemeka Oforah, de 21 años, habría caído del "USS Iwo Jima", el buque militar que fue usado para trasladar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores a Nueva York, luego de ser capturados en una operación en Venezuela a comienzos de enero.

El infante de Marina cayó del buque el 7 de febrero y fue declarado fallecido tras "una extensa operación de búsqueda y rescate, las 24 horas del día, durante 72 horas".

En un incidente aparte, el "USS Truxton" y el "USNS Supply" chocaron "durante un reaprovisionamiento en alta mar" el miércoles, informó el Comando Sur (SouthCom), sin especificar dónde ocurrió la colisión.

"Dos miembros del personal reportaron lesiones leves y se encuentran en condición estable. Ambos barcos informaron estar navegando con seguridad. El incidente se encuentra actualmente bajo investigación", añadió dicho comando, responsable de las fuerzas estadounidenses en Centro y Sudamérica.

Desde agosto de 2025, la Administración Trump desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que ha atacado embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas, así como la confiscación de petroleros.

El pasado 3 de enero, Trump anunció la captura de Maduro y su esposa en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima".