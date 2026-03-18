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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Hezbolá

Continúa la operación y se revelan nuevas imágenes de ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Mario Sznajder, politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, conversó sobre la muerte del cabecilla del régimen de Irán, Esmail Jatib, y las imágenes de los ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano.

Este miércoles, Israel abatió a otro alta cabecilla del régimen en medio de los intensos bombardeos para seguir golpeando a las estructuras criminales de Irán. El ministro israelí de Defensa afirmó que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib.

Además, también se revelaron nuevas imágenes de ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano.

Para hablar sobre este tema, Mario Sznajder, politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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El invitado señaló que "tratándose de un régimen que funciona desde hace 47 años está muy bien establecido y Alí Jamenei se dedicó a dejar una clara línea de sucesión que es un mecanismo de transición, no solamente los nombres de quién tiene que estar a cargo, sino también el mecanismo con el cual se elige al próximo sucesor".

"La muerta de los líderes de Irán no es vista por este régimen, por su ideología o por ellos mismos como algo negativo, sino que está dentro de la martirología islámica extremista, o sea cada uno de ellos se convierte en un mártir que va al paraíso al haber muerto en aras de la revolución islámica iraní", agregó.

Sznajder también detalló que "este régimen, que tiene tantos años, conserva este nivel de estabilidad que no estaba previsto en los ataques de Estados Unidos e Israel" y explicó que "no se trata de un régimen dependiente de la personalidad de un líder, sino que el régimen depende de su estructura de poder que posee mecanismos para transferir el poder de un líder que se transforma en un mártir al próximo líder".

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