NTN24
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Selección Colombia

"Llevo más de dos años sin ver a mis hijos": la grave situación que atraviesa jugador titular de la selección Colombia a casi un mes del Mundial 2026

mayo 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia en Eliminatorias ante Perú - Foto: EFE
Selección Colombia en Eliminatorias ante Perú - Foto: EFE
El delantero manifestó públicamente la preocupante actualidad extrafutbolística que vive.

En pocos días se conocerán los 26 futbolistas colombianos elegidos para el Mundial de 2026. El entrenador Néstor Lorenzo tendrá que dar a conocer la lista de convocados hasta el 31 de mayo.

Entre los jugadores que seguramente estarán convocados, hay uno que atraviesa actualmente por una grave situación a casi un mes de la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Luis Suárez, el delantero del Sporting de Lisboa que este miércoles manifestó públicamente la preocupante actualidad extrafutbolística que vive.

o

A través de sus redes sociales, el delantero del club portugués relató que no ha podido encontrarse con sus hijos desde hace dos años por decisión de la madre.

“Llevo más de dos años sin poder ver a mis tres hijos mayores. Dos años de ausencia forzada, de lucha constante en los tribunales y de desgaste emocional, pese a que las resoluciones judiciales vienen avalando de forma reiterada mi derecho a relacionarme con ellos”, publicó el atacante colombiano en Instagram.

En sentido, señaló a la madre de los hijos por “las contradicciones en la versión sostenida”. “El tribunal subraya que, si los hechos denunciados hubieran tenido la gravedad que posteriormente se afirma, no se comprende que no se adoptaran medidas de protección en el procedimiento civil de divorcio”, indicó.

Además, reiteró que la madre de los niños ha incumplido el régimen de visitas del cual, según el jugador, tiene aval por parte de la justicia española, donde tiene lugar el pleito.

“La madre ha incumplido de forma reiterada el régimen de visitas, impidiendo la relación del padre con sus hijos durante largos periodos de tiempo, respondiendo a una decisión unilateral de la progenitora, sin respaldo judicial”, dijo el jugador.

o

“No pido nada extraordinario. Solo quiero ejercer un derecho básico: estar con mis hijos y que ellos puedan crecer con su padre presente. La justicia me da la razón, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo más tendrán que esperar mis hijos por seguir privados de su padre?”, concluyó.

Por último, el jugador colombiano dejó un mensaje conmovedor: “Hijos míos, cada día estamos más cerca de caminar juntos”.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Fútbol

Mundial 2026

Convocatoria

Néstor Lorenzo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Él me dice todos los días 'sáquenme de aquí'": madre de niño cubano Jonathan Muir suplica que su hijo sea liberado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

CIDH presenta ante la OEA "evidencia abrumadora" sobre represión en Venezuela: núcleos familiares completos han sido detenidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Selección Irán - EFE
Mundial 2026

El presidente de la FIFA confirma la participación de Irán en el Mundial de 2026: "Jugará en Estados Unidos"

Nueva jornada de Champions League | Foto: AFP
Champions League

Cuota colombiana y un agónico gol: Bayern Múnich derrotó al Real Madrid y el Sporting de Lisboa cayó en casa ante el Arsenal en juegos de ida de cuartos de final de la Champions League

Donald Trump | Foto EFE
Mundial 2026

Donald Trump se pronuncia sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo y los partidos que jugará en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Manifestaciones en Venezuela - EFE
Venezuela

"Venezuela perdió el miedo, el miedo se cambió de acera": José Paulino Patines denuncia represión policial durante protesta laboral en Venezuela

Selección Irán - EFE
Mundial 2026

El presidente de la FIFA confirma la participación de Irán en el Mundial de 2026: "Jugará en Estados Unidos"

Foto de referencia de PDVSA (AFP)
Petróleos de Venezuela

Venezuela firmó acuerdos entre PDVSA y la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia (ENI)

Jorge Rodríguez saluda a Larry Devoe, nuevo fiscal general del régimen venezolano - Foto: EFE
Fiscal General

"Con este nombramiento se le da un nuevo golpe a la transición política": Alejandro Hernández cuestiona designación de Larry Devoe como nuevo fiscal del régimen venezolano

Represión en las marchas de los trabajadores en Venezuela / FOTO: EFE
Represión en Venezuela

Reportan la detención de al menos cinco jóvenes que participaron de las marchas en Venezuela

Protestas en Caracas (AFP)
Régimen venezolano

Régimen venezolano libera a los cinco jóvenes detenidos en protestas por mejoras salariales

Ataques a narcolancha en el Pacífico. (EFE)
Narcolancha

Comando Sur de Estados Unidos revela imágenes de dos nuevos ataques contra narcolanchas en rutas del Pacífico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre