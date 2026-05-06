"Llevo más de dos años sin ver a mis hijos": la grave situación que atraviesa jugador titular de la selección Colombia a casi un mes del Mundial 2026

En pocos días se conocerán los 26 futbolistas colombianos elegidos para el Mundial de 2026. El entrenador Néstor Lorenzo tendrá que dar a conocer la lista de convocados hasta el 31 de mayo.

Entre los jugadores que seguramente estarán convocados, hay uno que atraviesa actualmente por una grave situación a casi un mes de la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Luis Suárez, el delantero del Sporting de Lisboa que este miércoles manifestó públicamente la preocupante actualidad extrafutbolística que vive.

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A través de sus redes sociales, el delantero del club portugués relató que no ha podido encontrarse con sus hijos desde hace dos años por decisión de la madre.

“Llevo más de dos años sin poder ver a mis tres hijos mayores. Dos años de ausencia forzada, de lucha constante en los tribunales y de desgaste emocional, pese a que las resoluciones judiciales vienen avalando de forma reiterada mi derecho a relacionarme con ellos”, publicó el atacante colombiano en Instagram.

En sentido, señaló a la madre de los hijos por “las contradicciones en la versión sostenida”. “El tribunal subraya que, si los hechos denunciados hubieran tenido la gravedad que posteriormente se afirma, no se comprende que no se adoptaran medidas de protección en el procedimiento civil de divorcio”, indicó.

Además, reiteró que la madre de los niños ha incumplido el régimen de visitas del cual, según el jugador, tiene aval por parte de la justicia española, donde tiene lugar el pleito.

“La madre ha incumplido de forma reiterada el régimen de visitas, impidiendo la relación del padre con sus hijos durante largos periodos de tiempo, respondiendo a una decisión unilateral de la progenitora, sin respaldo judicial”, dijo el jugador.

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“No pido nada extraordinario. Solo quiero ejercer un derecho básico: estar con mis hijos y que ellos puedan crecer con su padre presente. La justicia me da la razón, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo más tendrán que esperar mis hijos por seguir privados de su padre?”, concluyó.

Por último, el jugador colombiano dejó un mensaje conmovedor: “Hijos míos, cada día estamos más cerca de caminar juntos”.