Ejército de Estados Unidos reporta que hay más de 70 petroleros que tienen impedido el ingreso o la salida de los puertos del régimen de Irán

El Ejército de Estados Unidos reportó que hay más de 70 petroleros que sus fuerzas están impidiendo que entren o salgan de los puertos del régimen de Irán.

Mediante un mensaje en X, el Comando Central (Centcom), el mando militar de Estados Unidos a cargo de las operaciones en Oriente Medio, indicó que esos buques comerciales tienen la capacidad de transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní por un valor estimado de más de 13 mil millones de dólares.

El mando militar precisa que el bloqueo de Washington contra los buques que intentan entrar o salir de puertos iraníes permanece en pleno vigor, por lo que sus fuerzas continúan actuando contra dichas embarcaciones.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos del régimen de Irán, matando a su líder, el ayatolá Alí Jamenei.

Ante eso, la república islámica tomó represalias y cerró el estrecho de Ormuz, una ruta vital para las exportaciones de petróleo y gas, mientras que las fuerzas de Estados Unidos impusieron posteriormente un bloqueo a los puertos iraníes.

Actualmente, el régimen de Irán mantiene vigente un frágil alto al fuego con Estados Unidos, el cual en las últimas horas se vio más debilitado aún más con el ataque el ataque de las fuerzas islamistas contra tres destructores de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego con el régimen de Irán seguía vigente a pesar del ataque.