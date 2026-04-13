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Lunes, 13 de abril de 2026
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Richard Ríos

José Mourinho habló sobre el estado del colombiano Richard Ríos antes del derbi contra el Sporting de Lisboa: "las lesiones musculares siempre me asustan"

abril 13, 2026
Por: Diana Pérez
Richard Ríos | Foto: EFE
Richard Ríos | Foto: EFE
Esta sería la segunda lesión que enfrenta el excentrocampista del Palmeiras esta temporada, ya que a inicios estuvo fuera durante un mes a causa de una luxación anterior traumática sufrida el pasado 14 de enero en el juego ante el Porto.

El Benfica de José Mourinho está a punto de tener un gran desafío al tener que enfrentarse al Sporting de Lisboa en donde juega el colombiano Luis Suárez. Sin embargo, es incierto si el encuentro contará con cuota colombiana en ambos equipos debido a la lesión del centrocampista de la 'Tricolor' Richard Ríos.

En conferencia de prensa antes del importante partido, Mourinho se refirió a la lesión del colombiano dando tranquilidad a los aficionados y a la selección cafetera sobre el estado actual del jugador.

'Mou' afirmó en la rueda de prensa que no se encuentra demasiado preocupado por el estado de Ríos y considera que puede estar disponible para el derbi contra el Sporting.

"No estoy demasiado preocupado, pensé que era muscular, pero no lo es. Las lesiones musculares siempre me asustan, aunque sea un poco, pero las de tobillo no me asustan mucho", afirmó.

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Y añadió que "es un esguince de tobillo que no parece muy grave. Me sorprendería, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad del jugador, que no lo fuera".

En horas más temprano el medio A Bola afirmó que Ríos abandonó el partido ante Nacional en el minuto 79 por molestias físicas, pero que no se trató de una "molestia muscular".

Esta sería la segunda lesión que enfrenta el excentrocampista del Palmeiras esta temporada, ya que a inicios estuvo fuera durante un mes a causa de una luxación anterior traumática sufrida el pasado 14 de enero en el juego ante el Porto.

El derbi está programado para este fin de semana, un partido en el que ambos intentarán sacar puntos para tratar de alcanzar al líder de la Primeira Liga, el Porto que tiene 76 puntos, cinco más que el equipo dirigido por José Mourinho y seis más que el Sporting de Lisboa.

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