Autoridad electoral en Perú informó que se amplia la jornada electoral debido a inconvenientes que evitaron que miles de personas votaran

La autoridad electoral del Perú informó que amplía la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

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El "JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellos centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril", dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X.

La candidata Keiko Fujimori lidera los sondeos a boca de urna con más del 16% de las preferencias en las presidenciales del domingo en Perú, según las encuestadoras privadas Ipsos y Datum.

Ambas prevén un balotaje entre Fujimori y uno de cuatro candidatos que pelean el segundo lugar en unas elecciones muy reñidas.

Las mesas de votación cerraron a las 18H00 hora local (23H00 GMT), según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras una convulsa jornada en la que al menos 63 mil personas se quedaron sin votar por problemas logísticos del ente electoral.