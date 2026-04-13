Comando Sur de Estados Unidos revela imágenes de dos nuevos ataques contra narcolanchas en rutas del Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reveló imágenes de dos nuevos ataques que realizaron sus fuerzas armadas contra narcolanchas que transitaban en rutas usadas por grupos criminales para el transporte de drogas por el océano Pacífico.

“El 11 de abril, por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó.

La unidad del Ejército de Estados Unidos expresó que la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y “estaban involucradas en operaciones de narcotráfico”.

“Dos narcoterroristas varones fueron abatidos, y un narcoterrorista sobrevivió al primer ataque. Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante el segundo ataque. Tras los enfrentamientos, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”, precisó.

El Comando Sur desde el año pasado lleva a cabo operaciones contra el narcotráfico en tanto en el Pacífico como en el océano Atlántico.

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El despliegue militar de Estados Unidos en zonas del Hemisferio Sur tuvo su momento cumbre cuando en medio de una operación militar fue capturado, el pasado 3 de enero, el dictador Nicolás Maduro.