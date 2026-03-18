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Venezuela

"Por muchos años, de manera errónea, se dijo que el petróleo enviado de Caracas a La Habana era gratuito": David Smolansky explica hallazgos del informe ‘Petróleo por Represión’

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El informe "Petróleo por Represión" revela el intercambio de recursos petroleros por agentes cubanos que adiestraron cuerpos de seguridad e inteligencia venezolanos.

Miranda Center for Democracy presentó un el informe “Oil for Repression" (Petróleo por Represión) que revela que Venezuela transfirió aproximadamente 64.000 millones de dólares en petróleo a Cuba entre febrero de 1999 y enero de 2026 para desarrollar uno de los sistemas de represión más sofisticados de América Latina.

Al respecto, David Smolansky, presidente fundador del Miranda Center for Democracy y subdirector de la Oficina Internacional del Comando con Venezuela, explicó que "por muchos años, de manera errónea, se dijo que el petróleo que se estaba mandando de Caracas a La Habana era gratuito y para nada gratuito".

Según el informe, miles de agentes cubanos fueron enviados a Venezuela para "adiestrar, capacitar, asesorar a los cuerpos de seguridad del régimen, más específicamente los de inteligencia y contrainteligencia" para perseguir, amedrentar, amenazar, torturar y encarcelar
a venezolanos.

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El documento señala que organizaciones no gubernamentales enfocadas en derechos humanos estiman que al menos 20.000 venezolanos han sido detenidos, desaparecidos, secuestrados y torturados desde el año 2014.

Un punto de inflexión identificado en el informe ocurrió en 2007, cuando Hugo Chávez perdió la reforma constitucional, su primera derrota electoral.

"Evidentemente se vio amenazado y se dio cuenta que probablemente por vía electoral ya no iba a poder quedarse en el poder", explicó Smolansky.

El informe destaca un cambio reciente: desde el 3 de enero Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela tras 27 años.

"Ya estamos viendo las consecuencias que eso está teniendo en la isla", afirmó Smolansky, quien añadió que también se observa "una disminución de los agentes cubanos" en Venezuela.

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