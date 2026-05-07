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Jueves, 07 de mayo de 2026
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hantavirus

La OMS prevé más casos de hantavirus por brote en crucero aunque descarta que pueda convertirse en pandemia

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Pacientes evacuados por hantavirus en crucero por el Atlántico - Foto: EFE
Pacientes evacuados por hantavirus en crucero por el Atlántico - Foto: EFE
Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina y contagió a otras personas a bordo.

La OMS confirmó el jueves cinco casos de hantavirus y ve "posible" la detección de más por el brote mortal en el crucero en el Atlántico, pero espera que sea "limitado" si se toman precauciones.

El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por un brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros murieron: un matrimonio holandés y una alemana.

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Las autoridades sanitarias insisten en el "bajo" nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros que desembarcaron antes del buque.

El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía, según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros.

"En ningún caso atracará, solo fondeará", indicó el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo, partidario de que la operación de desembarque se hubiera realizado en Cabo Verde, en cuyas costas estuvo varios días inmovilizado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó a cinco los casos de hantavirus confirmados, además de tres sospechosos.

"Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos", agregó sobre una cepa presente en América Latina, la única en la que se han documentado casos de contagio entre personas.

Pero el director de alerta y respuesta de emergencia de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, insistió en que el brote será "limitado si se implementan las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países".

Las personas que se cree que contrajeron el virus están siendo atendidas o en aislamiento en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza y Sudáfrica.

Dos personas evacuadas del buque en la víspera e ingresadas en Países Bajos dieron positivo al hantavirus, informaron este jueves los hospitales que las atienden.

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"No es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia", recalcó Maria Van Kerkhove, una alto cargo de la OMS.

Tedros afirmó que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países.

Tras zarpar de Ushuaia, en la punta sur de Argentina, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.

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