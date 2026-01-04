Corea del Norte calificó ataque de Estados Unidos en Venezuela como una “grave violación de la soberanía”

Este domingo, Corea del Norte se pronunció sobre el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares en Caracas, en Venezuela.

Corea del Norte denunció el ataque por parte de Estados Unidos en Caracas y lo calificó como una “grave violación de la soberanía”.

Por medio de un comunicado difundido por la por la agencia oficial KCNA, el Ministerios de Relaciones Exteriores norcoreano afirma que el gobierno “denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía”.

"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.

Como resultado del operativo militar estadounidense en la madrugada de este sábado, se logró la extracción del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

En horas de la noche se conocieron las históricas imágenes de Maduro llegando al Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York luego de su captura en Venezuela.

Maduro apareció en las fotografías en una escena histórica que muchos no esperaban: esposado y rodeado de oficiales estadounidenses que los custodiaban.

La aeronave en la que viajó Maduro estuvo parqueada en el Aeropuerto durante varios minutos mientras, al parecer, se completaban protocolos vinculados a su captura.