NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Las declaraciones de los congresistas también hicieron eco de las críticas provenientes de Europa respecto a la legalidad de las acciones de Estados Unidos en Venezuela.

El 3 de enero ha sido declarado como un día histórico por los congresistas del sur de Florida, quienes han realizado importantes declaraciones respecto a la situación política de Venezuela. En un contexto de creciente tensión y transición política, los legisladores rechazaron la legitimidad de Delcy Rodríguez, abriendo la posibilidad de que se realicen nuevas elecciones en el país sudamericano.

La comunidad venezolana en Florida, una de las más grandes fuera de Venezuela, ha sido particularmente activa en la política estadounidense, y sus representantes en el Congreso no han dudado en expresar su postura ante los recientes acontecimientos.

o

La congresista María Elvira Salazar declaró que Estados Unidos es un "país liberador y no ocupante", subrayando que "Venezuela tiene suficientes recursos petroleros para financiar su propia reconstrucción".

Salazar agradeció al expresidente Donald Trump por su acción decisiva, mencionando que "tuvo los pantalones políticos que no tuvieron otros presidentes republicanos y demócratas".

En relación a la figura de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria, los congresistas, entre ellos Carlos Gimenez, expresaron su rechazo, poniéndola en el mismo lugar que Maduro: "Ella también es ilegítima", afirmó.

Giménez añadió que se necesita estabilidad durante este período de transición y que es crucial asegurar que las fuerzas estadounidenses garanticen esa estabilidad mientras se prepara el terreno para elecciones justas.

Además, se mencionó la presencia continua de fuerzas estadounidenses en la región como un factor de estabilización. Los congresistas advirtieron que no se permitirá que los "bandidos" permanezcan en el poder, resaltando la intención de utilizar tropas norteamericanas para estabilizar y permitir a la sociedad civil venezolana reorganizarse.

o

Las declaraciones de los congresistas también hicieron eco de las críticas provenientes de Europa respecto a la legalidad de las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Mario Díaz-Balart respondió contundentemente, llamando a estos cuestionamientos "hipócritas" y resaltando que "muchos países europeos no dudan en pedir ayuda a Estados Unidos cuando se trata de enfrentar amenazas como Rusia".

Finalmente, sugirieron la posibilidad de un efecto dominó en la región que podría afectar a otras naciones bajo regímenes autoritarios, como Cuba y Nicaragua.



